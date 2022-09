Desiatkam zamestnancov doterajšieho sídla Karola III. hrozí výpoveď

Londýn 14. septembra (TASR) - Desiatkam zamestnancov londýnskeho paláca Clarence House, doterajšieho sídla britského kráľa Karola III. a kráľovnej manželky Kamily, hrozí výpoveď. Ich služby už nie sú potrebné, keďže novým oficiálnym sídlom kráľovského páru sa stal Buckinghamský palác. V stredu o tom informoval denník The Guardian.



Osobní tajomníci, pracovníci finančného úseku, komunikačného tímu a ďalší členovia personálu, ktorý sa staral o hladký chod domácnosti vtedajšieho princa z Walesu Charlesa, dostali oznámenie o možnom ukončení pracovného pomeru.



Minimálne časti z nich bolo doručené počas spomienkovej bohoslužby za zosnulú kráľovnú Alžbetu II., ktorá sa v pondelok konala v Katedrále svätého Egídia v Edinburghu.



Podľa novín The Guardian mohlo takéto oznámenie dostať až do 100 zamestnancov paláca Clarence House, pričom niektorí z nich v ňom pracovali celé desaťročia. O tom, ktorí napokon prídu o miesto, sa ale ešte nerozhodlo.



Mnohí zamestnanci Clarence House údajne očakávali, že budú automaticky zamestnaní v novom sídle Karola III., ktorým je od smrti jeho matky Buckinghamský palác v Londýne, píše The Guardian.



V oznámení o možnom ukončení pracovného pomeru z dôvodu "nadbytočnosti", ktoré napísal kráľov hlavný poradca Clive Alderton, sa uvádza, že "domácnosť bývalého princa z Walesu v Clarence House sa ruší".



Niektorí kľúčoví zamestnanci z jeho najbližšieho okolia však u kráľa a jeho manželky zostanú zamestnaní aj naďalej. Zatiaľ nie je jasné, ktorí konkrétni členovia personálu dostanú výpovede a vo veci ešte nepadli nijaké definitívne rozhodnutia. Tie sa očakávajú až po ukončení "procesu konzultácií", ktorý sa začne až po budúcotýždňovom pohrebe Alžbety II.



Zamestnancom, ktorých služby už nebudú považované za potrebné, bude ponúknutá pomoc pri hľadaní nových pracovných miest v domácnostiach iných členov britskej kráľovskej rodiny alebo aj mimo nej. Môžu tiež počítať s vyšším odstupným, než je zákonom stanovené minimum.



Buckinghamský palác ešte nepotvrdil, či sa doň Karol III. s Kamilou skutočne presťahujú. Budova totiž prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Podľa The Guardianu je možné, že kráľ bude palác používať len na oficiálne recepcie, audiencie, bankety a ceremónie, pričom Clarence House si ponechá ako svoju londýnsku rezidenciu.



Nový kráľ Karol III. a kráľovná manželka Kamila majú okrem Buckinghamského paláca niekoľko ďalších sídiel – zámok Windsor, rezidenciu Sandringham v grófstve Norfolk, kde britská kráľovská rodina zvyčajne trávi vianočné sviatky, vilu Birkhall v Škótsku či usadlosť Llwynywermod vo Walese.