Desiatky Afgancov, ktorým Nemecko prisľúbilo prijatie, už zomreli

Berlín 9. októbra (TASR) – Nemecká vláda priznala, že desiatky jej bývalých miestnych pracovníkov a ohrozených ľudí, ktorých mali evakuovať z Afganistanu, medzičasom prišli o život. Vyplýva to z odpovede vlády na otázku opozičnej poslankyne, informovala v nedeľu agentúra DPA.



Príslušné ministerstvá evidujú rôzne počty úmrtí ľudí, ktorým Nemecko prisľúbilo prijatie. V prípade ministerstva obrany je ich 25, z nich 12 zomrelo "prirodzenou smrťou" alebo pri nehode, šiesti zahynuli násilne.



V žiadnom z týchto prípadov nebolo uvedené, že by týchto ľudí zabili v dôsledku práce pre nemecký kontingent. Príčina úmrtia zvyšných nie je známa, píše sa v odpovedi, ktorú dostala poslankyňa strany Ľavica Clara Büngerová. Tá v rozhovore pre týždenník Der Spiegel označila postup nemeckých orgánov v prípade ohrozených Afgancov za "katastrofu".



Nemecká vláda za posledných 15 mesiacov súhlasila s prijatím vyše 36.000 bývalých afganských spolupracovníkov, ďalších mimoriadne ohrozených Afgancov a ich rodinných príslušníkov. Viac než dvom tretinám z nich sa podarilo z Afganistanu vycestovať.



Nemeckých vojakov z Afganistanu stiahli vlani koncom júna po takmer dvoch desaťročiach. Islamistický Taliban prevzal moc v stredoázijskej krajine v polovici augusta 2021 bez väčšieho odporu afganských bezpečnostných síl.



Vtedajšími udalosťami, ktoré sprevádzal chaos pri evakuácii tisícov Afgancov obávajúcich sa obnovenej vlády Talibanu, i osudom ľudí čakajúcich na cestu do Nemecka sa zaoberá aj vyšetrovací výbor nemeckého parlamentu.