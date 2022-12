Desiatky Afganiek protestovali v Heráte proti zákazu vzdelávania

Islamabad 24. decembra (TASR) - Desiatky afganských dievčat a žien, väčšinou študentiek, vyšli v sobotu do ulíc západoafganského mesta Herát a protestovali proti nariadeniu Talibanu o zákaze vzdelávania žien.



Demonštrantky sa rozdelili na menšie skupinky, zhromaždili sa pred sídlom provinciálneho guvernéra a skandovali "Vzdelanie je naším právom." Takto pre agentúru DPA opísala priebeh protestnej akcie jedna z jej účastníčok.



Bezpečnostné sily hnutia Taliban sa snažili ženy rozohnať vodnými delami, palicami i obuškami. Na videozáznamoch z miesta deja je vidno, ako na demonštrantky prúdi z hasičskej striekačky voda zjavne zmiešaná s nejakou chemikáliou, opisuje DPA.



Afganské vládnuce hnutie Taliban v utorok tento týždeň zakázalo s okamžitou platnosťou všetkým ženám navštevovať univerzity v krajine – v liste adresovanom všetkým štátnym a súkromným univerzitám to oznámilo ministerstvo vysokého školstva v Kábule.



Afganky majú okrem toho zakázané kamkoľvek cestovať bez sprievodu mužského príbuzného a mimo svojho domova sa musia zahaľovať do burky alebo hidžábu.



Taliban nedávno zakázal ženám aj vstup do parkov, lunaparkov, posilňovní a verejných kúpeľov. Školy pre dospievajúce dievčatá sú vo väčšine územia Afganistanu zatvorené už viac než rok.



Taliban sa zmocnil vlády v Afganistane vlani v auguste.