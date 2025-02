Desiatky delegátov bojkotovali vystúpenie Ruska v Rade OSN

Ženeva 26. februára (TASR) - Desiatky vysokopostavených predstaviteľov Rady OSN pre ľudské práva opustili v stredu rokovaciu sálu v Ženeve počas vystúpenia Ruska a vyjadrili tak podporu Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Delegáti vrátane veľvyslancov Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie sa zhromaždili pred miestnosťou, kde sa konalo zasadnutie. Ruská invázia na Ukrajine trvá už tri roky. "Naša podpora Ukrajiny je neoblomná. Chceme spravodlivý a trvalý mier v súlade s Chartou OSN," povedal britský veľvyslanec pri OSN Simon Manley. "Ukrajina musí byť pri rokovacom stole," povedal Manley, ktorý opustil sálu hneď po začiatku prejavu ruského predstaviteľa.



"Ak by sme nechali to, čo sa stalo s Ukrajinou, bez odozvy... otvorili by sme tak dvere rozpadu základných princípov, na ktorých bola OSN založená," povedal francúzsky veľvyslanec Jérôme Bonnafont.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Veršinin v prejave obvinil Ukrajinu z "hrubého porušovania základných ľudských práv" a tiež z "rusofóbie", píše Reuters. "Zabezpečenie ľudských práv a slobôd je nezlučiteľné s dvojitými štandardmi," dodal Veršinin.



Zástupkyňa Ukrajiny naopak kritizovala Rusko za porušovanie medzinárodného práva. "Agresor by mal byť potrestaný, agresia by nemala byť odmeňovaná," zdôraznila námestníčka ukrajinského ministra zahraničných vecí Mariana Betsová.