Desiatky europoslancov sa vyslovili proti plenárke EP v Štrasburgu

Brusel 31. mája (TASR) - Desiatky poslancov Európskeho parlamentu (EP) sa podpísali pod spoločný list, v ktorom vyzvali predsedu EP Davida Sassoliho, aby zrušil júnové plenárne zasadnutie v Štrasburgu. Svoju výzvu, pod ktorú sa podpísali aj viacerí slovenskí poslanci, zdôvodnili súčasnou pandemickou situáciou, informoval v pondelok týždenník Politico.Podľa signatárov listu, ktorý iniciovala litovská europoslankyňa Rasa Juknevičiené, je rozhodnutie o konaní júnového zasadnutia EP v Štrasburgu "". Okrem iného v ňom argumentovali tým, že mnohí zamestnanci europarlamentu, ktorí by museli cestovať do Štrasburgu, stále nie sú plne zaočkovaní.V piatok popoludní, keď bol list pre Sassoliho odoslaný, bolo pod spoločnú výzvu podpísaných 60 europoslancov, počet signatárov sa však odvtedy neustále zvyšuje.List podpísala aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá), Eugen Jurzyca (SaS) a Ivan Štefanec (KDH).Štefanec pre TASR uviedol, že júnový návrat do metropoly Alsaska považuje za predčasný s tým, že "" najmä francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý kvôli tomu Sassolimu volá takmer každý týždeň. Iniciatívu poslancov podporuje aj Miriam Lexmann (KDH), ktorá odkázala, že EP by aj v tomto smere mal byť vzorom zodpovednosti." uvádza sa v liste. Jeho signatári upozornili, že povinná karanténa po pracovnom vycestovaní do Štrasburgu výrazne ovplyvní osobný život členov a zamestnancov europarlamentu a ich rodín, čomu by sa dalo vyhnúť, keby sa zasadnutie konalo v Bruseli.Podľa signatárov by sa s návratom plenárnych zasadnutí do Štrasburgu malo počkať ešte najmenej jeden mesiac alebo až do septembra.Okrem toho kvestori EP, ktorí zodpovedajú za administratívne záležitosti, minulý týždeň europoslancov informovali o tom, že v prípade cesty do Štrasburgu musia mať pri sebe množstvo dokumentov požadovaných francúzskymi orgánmi. Okrem iného budú musieť predložiť negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín. To isté platí aj pre asistentov poslancov.Všetci účastníci plenárky v Štrasburgu by potom potrebovali negatívny test aj pre návrat do Bruselu alebo do svojich domovských krajín. Europarlament v tomto smere vychádza poslancom a zamestnancom v ústrety a ponúka im k dispozícii vlastné testovacie centrum.Poslanec Martin Hojsík (PS) v súvislosti s plánovanou júnovou plenárkou zdôraznil, že jeho asistenti ešte nie sú kompletne zaočkovaní proti koronavírusu. So svojou účasťou váha, podobne podobne ako Lexmann a Jurzyca, lebo aj tak pôjde o hybridný formát zasadnutia - s možnosťou hlasovania na diaľku.Do Štrasburgu sa však aj napriek týmto obmedzujúcim opatreniam osobne chystá vycestovať viacero slovenských europoslancov - Vladimír Bilčík (SPOLU), Robert Hajšel (Smer-SD), Peter Pollák (OĽaNO), Ivan Štefanec a Michal Wiezik (SPOLU).