Desiatky europoslancov chcú mimoriadny summit a sankcie voči Izraelu

Brusel 9. mája (TASR) - Desiatky centristických, zelených a ľavicových poslancov Európskeho parlamentu (EP) z viacerých členských krajín vyzvali lídrov inštitúcií EÚ, aby zvolali mimoriadny summit EÚ kvôli izraelskej vojenskej kampani v Rafahu a uvalili sankcie EÚ voči Izraelu. Na základe správy týždenníka Politico o tom informuje bruselský spravodajca TASR.



List adresovaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, šéfovi diplomacie EÚ Josepovi Borrellovi a predsedovi Európskej Rady Charlesovi Michelovi podpísalo 67 europoslancov z piatich politických frakcií, medzi ktorými prevládajú sociálno-demokratickí, ľavicoví a zelení poslanci. Medzi signatármi nie sú žiadni slovenskí europoslanci.



Europoslanci upozornili, že nedávno spustené izraelské vojenské ťaženie na mesto Rafah na juhu pásma Gazy a uzavretie dvoch dôležitých vstupných bodov, kadiaľ od októbra 2023 prúdilo 70 percent humanitárnej pomoci, si vyžaduje opatrenia zo strany EÚ.



"Naliehavo vás vyzývame, aby ste čo najskôr zvolali zasadnutie Európskej rady, na ktorom by sa prediskutovali dôsledky invázie a uvalili sankcie EÚ proti Izraelu," píše sa v otvorenom liste, ktorý bol podľa Politico odoslaný v utorok 7. mája.



Europoslanci majú obavy, že izraelská invázia do Rafahu bude mať bezprecedentné humanitárne dôsledky. Podľa odhadov bolo totiž až 1,4 milióna ľudí v dôsledku vojny v Gaze násilne vysídlených a momentálne sa ukrýva práve v Rafahu. Zákonodarcovia poukázali na to, že pred inváziou chýba dôveryhodný evakuačný plán a upozornili, že predtým vyhlásené "bezpečné zóny" a "humanitárne zóny" sa stali terčom izraelských útokov.



"Viac než kedykoľvek predtým je potrebná rázna medzinárodná reakcia a EÚ by mala prijať všetky opatrenia v rámci svojich právomocí, aby prinútila Izrael dodržiavať medzinárodné právo. Sankcie proti Izraelu sú jedinou primeranou odpoveďou na hroznú a bezohľadnú vojenskú kampaň v Rafahu a vo zvyšku pásma Gazy," odkázali desiatky europoslancov prostredníctvom otvoreného listu.



Týždenník Politico v tejto súvislosti informoval, že Írsko, Malta, Slovinsko a Španielsko chcú 21. mája uznať štátnosť Palestíny. Vlády štyroch uvedených krajín EÚ rokujú o spoločnom uznaní palestínskej štátnosti, o čom informovala aj írska verejnoprávna televízia RTE. Premiéri týchto štyroch krajín už v marci vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili svoju pripravenosť uznať Palestínu a uviedli, že tak urobia, keď na to budú vhodné okolnosti a keď to môže znamenať pozitívny prínos.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)