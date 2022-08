Desiatky Filipíncov sa zranili pri rozdávaní vzdelávacích príspevkov

Manila 20. augusta (TASR) - Desiatky ľudí utrpeli zranenia v sobotu na juhu Filipín, keď úrady pred pondelkovým znovuotvorením prezenčnej výučby na školách začali rozdávať žiakom a rodičom peňažné príspevky, ktoré im majú pomôcť prekonať finančnú núdzu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Už v piatok sa začali pred distribučnými centrami naprieč Filipínami zhromažďovať davy ľudí po tom, čo vláda oznámila, že rodinám, ktoré nedokážu pokryť výdavky spojené so vzdelávaním ich detí, zabezpečí pomoc do výšky 4000 pesos (71 eur).



V juhofilipínskom meste Zamboanga sa pred strednou školou, kde sa mali tieto príspevky vyplácať, zišlo okolo 5000 osôb. Príslušník tamojšej polície pre AFP uviedol, že v okamihu, keď sa otvorili dvere, sa davy začali hrnúť dnu. Keďže cesta sa zvažovali smerom nadol, ľudia sa potkýnali a následne padali na zem, vysvetlil.



V nemocnici ošetrili 29 ľudí s ľahkými zraneniami, priblížil minister pre sociálne vecí a rozvoj Erwin Tulfo, ktorý plánovanú finančnú pomoc na školské výdavky ohlásil. Novinárom tiež povedal, že musel privolať poriadkovú políciu, keďže ľudia sa v sobotu v snahe získať uvedenú podporu snažili dostať do jeho úradu v hlavnom meste Manila. Vyjadril zároveň ľútosť nad tým, že program s cieľom poskytnúť pomoc, viedol k zraneniam.



AFP približuje, že pandémia nového koronavírusu výrazne zhoršila finančnú situáciu mnohých filipínskych rodín. Početné školy v tejto ázijskej krajine budúci týždeň začínajú s prezenčnou výučbou po prvý raz od marca 2020, keď sa zatvorili z dôvodu šírenia covidu. Filipíny patria medzi posledné krajiny sveta, kde sa ešte žiaci od vypuknutia pandémie naplno nevrátili do školských lavíc.