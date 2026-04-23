< sekcia Zahraničie
Desiatky izraelských osadníkov vstúpili do Sýrie
Armáda tvrdí, že približne 40 ľudí sa zhromaždilo neďaleko severnej hranice Izraela a následne vstúpili na územie Sýrie.
Autor TASR
Tel Aviv 23. apríla (TASR) - Izraelská armáda zadržala a vrátila do krajiny desiatky izraelských civilistov, ktorí v stredu na krátky čas prekročili hranice so Sýriou. Podľa izraelských médií išlo o aktivistov z organizácie izraelských osadníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vojaci túto skupinu odviedli späť do Izraela, kde ich odovzdali do rúk polície. „Izraelské obranné sily odsudzujú tento incident a zdôrazňujú jeho závažnosť, ktorá predstavuje trestný čin ohrozujúci civilistov a jednotky obranných síl,“ uviedla vo vyhlásení armáda.
Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informuje, že osadníci sa údajne zabarikádovali v budove na okraji mesta Hader na juhu Sýrie, a tvrdili, že tam zostanú, kým izraelská vláda neschváli výstavbu židovských osád v tejto krajine.
TOI uviedol, že niekoľko Izraelčanov prekročilo aj hranicu s Libanonom a po pár minútach sa vrátili do Izraela.
Izraelská televízna stanica Kan na sociálnej sieti X zverejnila zábery, na ktorých sú podľa nej aktivisti zo skupiny Chaluci HaBašan, ktorí sa zabarikádovali na streche v spomínanom meste Hader.
AFP objasňuje, že ide o organizáciu, ktorá chce založiť spomínané osady v južnej Sýrii.
Skupina na sieti X zverejnila fotografiu aktivistov na streche budovy. „Bez civilných osád nebude ani vojenská kontrola dlhodobo udržateľná. Sme tu, kým neumožnia našim rodinám vstúpiť a žiť tu,“ uviedla organizácia.
Stanica Kan pripomenula, že skupina prekročila hranice so Sýriou už viackrát. „V prípade podobných incidentov v minulosti neprišlo zo strany premiéra alebo ministra obrany žiadne odsúdenie aktivít tejto organizácie,“ dodala.
