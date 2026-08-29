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Desiatky izraelských osadníkov zaútočili na Západnom brehu Jordánu
Začiatkom augusta začala skupina radikálnych osadníkov blokovať dodávky smerujúce do palestínskych domov na okraji dediny neďaleko Nábulusu.
Autor TASR
Ramalláh 29. augusta (TASR) - Desiatky izraelských osadníkov v sobotu zaútočili na palestínsku dedinu Kusra na severe okupovaného Západného brehu Jordánu, uviedli jej obyvatelia a izraelská armáda. V oblasti pritom už takmer tri týždne panuje napätie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Začiatkom augusta začala skupina radikálnych osadníkov blokovať dodávky smerujúce do palestínskych domov na okraji dediny neďaleko Nábulusu. Obyvateľov uväznili v ich obydliach. V oblasti preto stále pôsobia izraelské jednotky a po okolitých kopcoch sa pohybujú osadníci.
Jeden z obyvateľov Kusry v sobotu pre agentúru AFP povedal, že niekoľko dedinčanov pracovalo na dome, keď k nim prišla malá skupina osadníkov. Tí si boli následne privolať posily a vrátili sa s desiatkami ďalších ľudí. Palestínčanov obkľúčili v dome a začali hádzať kamene.
Izraelská armáda uviedla, že vojakov a pohraničnú políciu na miesto vyslala „po hláseniach, že do oblasti prišli izraelskí výtržníci a došlo k násilným stretom“. Po príchode bezepečnostných zložiek sa však osadníci zabarikádovali v palestínskom dome, pričom v ňom zostali aj jeho obyvatelia.
Vojaci spolu s policajtmi sa preto snažili výtržníkov dostať z obydlia. Armáda uviedla, že eviduje hlásenia o zranených Palestínčanoch pri útoku osadníkov vrátane ženy, ktorú previezli do nemocnice. Bezpečnostné sily tiež zaistili niekoľko vozidiel, ktoré podľa nich použili na cestu do dediny.
Násilie izraelských osadníkov voči Palestínčanom na Západnom brehu pretrváva už roky. V posledných mesiacoch však došlo k nárastu počtu útokov. Na palestínskom území žije medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov viac ako 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Začiatkom augusta začala skupina radikálnych osadníkov blokovať dodávky smerujúce do palestínskych domov na okraji dediny neďaleko Nábulusu. Obyvateľov uväznili v ich obydliach. V oblasti preto stále pôsobia izraelské jednotky a po okolitých kopcoch sa pohybujú osadníci.
Jeden z obyvateľov Kusry v sobotu pre agentúru AFP povedal, že niekoľko dedinčanov pracovalo na dome, keď k nim prišla malá skupina osadníkov. Tí si boli následne privolať posily a vrátili sa s desiatkami ďalších ľudí. Palestínčanov obkľúčili v dome a začali hádzať kamene.
Izraelská armáda uviedla, že vojakov a pohraničnú políciu na miesto vyslala „po hláseniach, že do oblasti prišli izraelskí výtržníci a došlo k násilným stretom“. Po príchode bezepečnostných zložiek sa však osadníci zabarikádovali v palestínskom dome, pričom v ňom zostali aj jeho obyvatelia.
Vojaci spolu s policajtmi sa preto snažili výtržníkov dostať z obydlia. Armáda uviedla, že eviduje hlásenia o zranených Palestínčanoch pri útoku osadníkov vrátane ženy, ktorú previezli do nemocnice. Bezpečnostné sily tiež zaistili niekoľko vozidiel, ktoré podľa nich použili na cestu do dediny.
Násilie izraelských osadníkov voči Palestínčanom na Západnom brehu pretrváva už roky. V posledných mesiacoch však došlo k nárastu počtu útokov. Na palestínskom území žije medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov viac ako 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.