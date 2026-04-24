Desiatky Japoncov protestovali proti uvoľneniu pravidiel vývozu zbraní
Autor TASR
Tokio 24. apríla (TASR) - Desiatky ľudí v japonskom hlavnom meste Tokio v piatok protestovali proti rozhodnutiu vlády uvoľniť obmedzenia pre vývoz zbraní. Kritici podľa agentúry AFP tvrdia, že tento krok narúša povojnové mierové postavenie Japonska, píše TASR.
Nové pravidlá povoľujúce predaj zbraní do zahraničia oznámila vláda premiérky Sanae Takaičiovej začiatkom tohto týždňa. Ide o zásadnú zmenu v čase, keď sa Japonsko snaží vstúpiť na globálny trh so zbraňami, čiastočne s cieľom podporiť hospodársky rast.
Vyvážať zbrane bude môcť Japonsko iba do krajín, ktoré sa zaviažu, že ich budú používať v súlade s Chartou OSN. Doteraz bol takýto export obmedzený len na vybavenie zaradené do piatich kategórií, medzi ktoré patria pátracie a záchranné operácie či odstraňovanie mín.
Rozhodnutie kabinetu vyvolalo medzi japonskou verejnosťou kritiku a obavy. Podnietilo tiež desiatky ľudí zhromaždiť sa v piatok pred rušnou železničnou stanicou v tokijskej štvrti Šindžuku, kde držali transparenty s nápismi „Stop vývozu smrtiacich zbraní!“ a „Nie vojne“.
„Vláda nesmie rozhodovať sama,“ skandovali protestujúci podľa AFP. Jeden z nich pre agentúru povedal, že v súvislosti so zmenou politiky pociťoval neznesiteľné poníženie. „Už od detstva bola jedinou vecou, na ktorú som mohol byť v súvislosti s Japonskom skutočne hrdý, skutočnosť, že sme sa zriekli vojny,“ povedal 74-ročný muž.
Podobne sa vyjadrila aj 29-ročná obyvateľka Tokia, ktorá je podľa svojich slov nahnevaná, lebo hoci je Japonsko už 80 rokov mierumilovnou krajinou, „malá skupina ľudí urobila niečo, čo to úplne popiera“. Rozhodnutie vlády označila za nesmierne desivé.
Takaičiová pri oznámení uvoľnenia obmedzenia zdôraznila, že základné princípy a história Japonska ako pacifistickej krajiny zostávajú nezmenené.
Zástancovia zmeny argumentujú, že umožnenie exportu zbraní by ďalej začlenilo Japonsko do medzinárodného dodávateľského reťazca v oblasti obrany a posilnilo jeho vzťahy s partnerskými krajinami vzhľadom na nestabilnú situáciu v regióne.
Podľa marcového prieskumu televízie NHK vyjadrila nesúhlas s krokom vlády približne polovica Japoncov. Naopak, takmer tretina respondentov uviedla, že ho podporujú.
