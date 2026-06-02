Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Zahraničie

Desiatky krajín odsúdili Rusko pre incident s dronom v Rumunsku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Išlo o prvý prípad, keď bezpilotný stroj zasiahol obytnú budovu mimo územia Ukrajiny od začiatku ruskej vojny v roku 2022.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 2. júna (TASR) - Desiatky krajín odsúdili Rusko za incident, pri ktorom dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku. Urobili tak v pondelok počas zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v New Yorku, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

„Takéto správanie je podľa medzinárodného práva neprijateľné a musí prestať,“ uviedla rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Toiuová vo vyhlásení v mene 56 členských štátov z OSN.

Dron v piatok zasiahol obytnú budovu v rumunskom meste Galati, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou. Pri incidente utrpeli zranenia 14-ročný chlapec a 53-ročná žena. Podľa rumunskej vlády dôkazy získané z trosiek bezpilotného lietadla naznačujú, že dron patril ruským silám. Ruské veľvyslanectvo v Rumunsku vyhlásilo, že incident zosnovala Ukrajina.

Išlo o prvý prípad, keď bezpilotný stroj zasiahol obytnú budovu mimo územia Ukrajiny od začiatku ruskej vojny v roku 2022.

„Narušenia vzdušného priestoru nad Rumunskom a ďalšími partnermi v strednej a východnej Európe sa od vypuknutia ruskej vojny na Ukrajine opakujú a sú priamym dôsledkom eskalácie taktiky Ruska, ktorú uplatňuje pri svojich útokoch na Ukrajinu,“ uviedla Toiuová.
.

Neprehliadnite

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny