< sekcia Zahraničie
Desiatky labouristov vyzývajú premiéra Starmera na odchod z funkcie
Starmer v pondelkovom prejave povedal, že neodstúpi a ľudí, ktorí o ňom pochybujú, presvedčí o opaku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 11. mája (TASR) - Viac ako 60 poslancov Labouristickej strany vyzvalo britského premiéra Keira Starmera, aby odstúpil z funkcie. Tvrdia, že ich nepresvedčil, že má na to, aby viedol krajinu do ďalších volieb. TASR o tom informuje podľa správ stanice Sky News a denníka The Guardian.
Starmer v pondelkovom prejave povedal, že neodstúpi a ľudí, ktorí o ňom pochybujú, presvedčí o opaku, pričom uviedol, že labourusti sú vystavení „veľmi nebezpečným oponentom“ v strane Reform UK.
Britský denník konštatuje, že jeho prejav nezastavil tok vyhlásení poslancov, ktorí vyzývajú predsedu vlády na jeho rezignáciu.
Poslankyňa Catherine Westová, ktorá uviedla, že by sa pokúsila vyzvať Starmera na súboj o vedenie strany, ak by sa neobjavil iný kandidát, povedala, že výzvu nepodá, no namiesto toho zozbiera mená tých, ktorí chcú, aby premiér odstúpil.
Ďalší labouristický poslanec Chris Curtis zase tvrdí, že Starmer nedokáže priniesť zmenu, ktorú Británia potrebuje. „Preto si myslím, že je čas hľadať nové vedenie,“ konštatoval.
Rachel Taylorová je podľa Sky News 60. poslankyňou, ktorá vyzvala premiéra na odchod z úradu. „Ráno som si pozrela premiérov prejav s otvorenou mysľou, ale obávam sa, že nehovoril dostatočne jasne o zmene, ktorú moji voliči potrebujú pocítiť,“ uviedla. Tvrdí, že ľudia stratili dôveru v to, že premiér dokáže priniesť zmenu, ktorú strana sľubovala v posledných voľbách. „Preto s úprimne ťažkým srdcom vyzývam Keira Starmera, aby oznámil časový plán svojho odchodu,“ dodala.
Štyria nižšie postavení členovia vlády medzičasom odstúpili zo svojich funkcií a Starmera vyzvali na rezignáciu.
Britský minister pre miestnu samosprávu Steve Reed pre BBC povedal, že rozumie poslancom vyzývajúcim premiéra na odchod, no podľa jeho slov „90 percent z nás si neželá, aby sa to stalo“. Vláda vraj uznala, že sú potrebné zmeny, ale „vyhadzovať“ premiérov nepomáha.
Premiérovi vyjadrila podporu aj poslankyňa Anna Turleyová, ktorá uviedla, že je hrdá na Starmera a v tomto náročnom období sa podľa nej netreba vzdávať, ale postaviť sa výzve. „Podporujem ho v tom, aby naplnil ambíciu, ktorú dnes ráno predstavil - priniesť krajine nádej a príležitosti,“ dodala.
Labouristická strana utrpela minulý týždeň zdrvujúcu porážku v komunálnych voľbách, keď stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Historický neúspech zaznamenala v hlasovaní do waleského parlamentu (Senedd Cymru), kde dominovala politike krajiny celé storočie, a jej pozície sa oslabili aj v škótskom zákonodarnom zbore.
Starmerovi labouristi pritom získali vo voľbách v roku 2024 jednu z najsilnejších parlamentných väčšín v modernej britskej histórii a to aj vďaka sľubom o posilňovaní ekonomiky, znižovaní prisťahovalectva a zefektívnení štátneho zdravotníctva.
Starmer v pondelkovom prejave povedal, že neodstúpi a ľudí, ktorí o ňom pochybujú, presvedčí o opaku, pričom uviedol, že labourusti sú vystavení „veľmi nebezpečným oponentom“ v strane Reform UK.
Britský denník konštatuje, že jeho prejav nezastavil tok vyhlásení poslancov, ktorí vyzývajú predsedu vlády na jeho rezignáciu.
Poslankyňa Catherine Westová, ktorá uviedla, že by sa pokúsila vyzvať Starmera na súboj o vedenie strany, ak by sa neobjavil iný kandidát, povedala, že výzvu nepodá, no namiesto toho zozbiera mená tých, ktorí chcú, aby premiér odstúpil.
Ďalší labouristický poslanec Chris Curtis zase tvrdí, že Starmer nedokáže priniesť zmenu, ktorú Británia potrebuje. „Preto si myslím, že je čas hľadať nové vedenie,“ konštatoval.
Rachel Taylorová je podľa Sky News 60. poslankyňou, ktorá vyzvala premiéra na odchod z úradu. „Ráno som si pozrela premiérov prejav s otvorenou mysľou, ale obávam sa, že nehovoril dostatočne jasne o zmene, ktorú moji voliči potrebujú pocítiť,“ uviedla. Tvrdí, že ľudia stratili dôveru v to, že premiér dokáže priniesť zmenu, ktorú strana sľubovala v posledných voľbách. „Preto s úprimne ťažkým srdcom vyzývam Keira Starmera, aby oznámil časový plán svojho odchodu,“ dodala.
Štyria nižšie postavení členovia vlády medzičasom odstúpili zo svojich funkcií a Starmera vyzvali na rezignáciu.
Britský minister pre miestnu samosprávu Steve Reed pre BBC povedal, že rozumie poslancom vyzývajúcim premiéra na odchod, no podľa jeho slov „90 percent z nás si neželá, aby sa to stalo“. Vláda vraj uznala, že sú potrebné zmeny, ale „vyhadzovať“ premiérov nepomáha.
Premiérovi vyjadrila podporu aj poslankyňa Anna Turleyová, ktorá uviedla, že je hrdá na Starmera a v tomto náročnom období sa podľa nej netreba vzdávať, ale postaviť sa výzve. „Podporujem ho v tom, aby naplnil ambíciu, ktorú dnes ráno predstavil - priniesť krajine nádej a príležitosti,“ dodala.
Labouristická strana utrpela minulý týždeň zdrvujúcu porážku v komunálnych voľbách, keď stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Historický neúspech zaznamenala v hlasovaní do waleského parlamentu (Senedd Cymru), kde dominovala politike krajiny celé storočie, a jej pozície sa oslabili aj v škótskom zákonodarnom zbore.
Starmerovi labouristi pritom získali vo voľbách v roku 2024 jednu z najsilnejších parlamentných väčšín v modernej britskej histórii a to aj vďaka sľubom o posilňovaní ekonomiky, znižovaní prisťahovalectva a zefektívnení štátneho zdravotníctva.