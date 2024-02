Desiatky ľudí, ktorí spomínali na Navaľného,poslali v Rusku do väzenia

Moskva 18. februára (TASR) – Ruské súdy odsúdili na krátky pobyt vo väzení desiatky ľudí, ktorých zadržali na podujatiach na pamiatku zosnulého kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Vyplýva to z oznámení súdov, podľa ktorých len s Petrohrade padlo 154 takýchto verdiktov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Rozsudky zverejnené petrohradským súdom počas víkendu ukázali, že 154 osôb dostalo trest odňatia slobody v dĺžke do 14 dní za porušenie zákonov zameraných proti protestom.



Skupiny pre ľudské práva a nezávislé médiá informovali o viacerých podobných rozhodnutiach súdov v iných mestách po krajine.



Na mnohých miestach v Rusku sa v piatok a sobotu konali spontánne zhromaždenia na pamiatku Navaľného. Bezpečnostné zložky na nich zadržali vyše 400 ľudí, najviac v Petrohrade a Moskve. Navaľného tím aj ľudskoprávni aktivisti označili jeho smrť za vraždu, ktorú pripisujú Kremľu.



O úmrtí Navaľného v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom informovala v piatok ruská väzenská služba. Po vychádzke mu údajne prišlo nevoľno, okamžite stratil vedomie a privolaným zdravotníkom sa ho nepodarilo oživiť.



Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov režimu prezidenta Vladimira Putina a podarilo sa mu vyburcovať rozsiahle protesty. Uväznili ho na začiatku roka 2021 po tom, ako sa do Ruska vrátil z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok, z ktorej obviňoval Kremeľ.