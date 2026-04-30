Štvrtok 30. apríl 2026
Desiatky médií vyzvali Izrael, aby im umožnil prístup do Pásma Gazy

Vysídlení Palestínčania sa zhromažďujú, aby si nabrali vodu z cisternového vozidla v provizórnom stanovom tábore v meste Khan Younis na juhu Pásma Gazy vo štvrtok 30. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Tel Aviv povolil vstup do Gazy len obmedzenému počtu reportérov a to tiež len pod dohľadom armády.

Autor TASR
Tel Aviv 30. apríla (TASR) - Predstavitelia 31 svetových mediálnych organizácií podpísali otvorený list zverejnený vo štvrtok, v ktorom vyzývajú Izrael, aby umožnil zahraničným novinárom vstup do Pásma Gazy. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

V každom konflikte vzdorujú novinári obmedzeniam prístupu do vojnových zón. Pásmo Gazy je však iné. Izrael už viac ako 930 dní bráni zahraničným reportérom v nezávislom vstupe na toto územie,“ uvádza sa v liste, ktorý podpísali šéfredaktori 31 mediálnych domov. Sú medzi nimi napríklad denníky Le Monde, The New York Times, The Washington Post, televízna stanica BBC či tlačové agentúry AFP, AP a Reuters.

Byť priamo na mieste je nevyhnutné,“ uvádza sa v liste, v ktorom poukazujú na to, že v iných konfliktných zónach „zahraniční korešpondenti stále mohli relatívne nezávisle informovať“.

Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023, ktorú vyvolal útok palestínskej militantnej skupiny Hamas na Izrael, izraelská vláda bráni zahraničným novinárom v nezávislom vstupe na územie. Tel Aviv povolil vstup do Gazy len obmedzenému počtu reportérov a to tiež len pod dohľadom armády.

Toto rozhodnutie Izraela „takmer úplne presunulo zodpovednosť za pokrývanie tejto devastačnej vojny a jej následkov na našich palestínskych kolegov,“ uvádza sa v liste, v ktorom ďalej stojí, že „by nemali niesť toto bremeno sami a mali by byť chránení“.

Otvorený list zverejnilo Združenie zahraničnej tlače (FPA), ktoré zastupuje stovky novinárov v Izraeli a na palestínskych územiach a ktoré v roku 2024 podalo na izraelský najvyšší súd petíciu s cieľom dosiahnuť voľný a nezávislý prístup do Pásma Gazy.

Súd odvtedy izraelskej vláde niekoľkokrát predĺžil lehotu na predloženie odpovede.

Izrael uvádzal rôzne dôvody na zachovanie tohto informačného výpadku, pričom tvrdil, že by to (umožnenie prístupu) ohrozilo vojakov alebo novinárov. Najtvrdšie boje sa však už skončili a platí prímerie,“ uvádza sa v liste.

V liste je uvedené, že izraelské orgány nereagovali na žiadosti o prístup a vzájomný dialóg, a odvolania podané na najvyšší súd zostali taktiež bez odpovede.

Sloboda tlače je základnou hodnotou každej otvorenej spoločnosti. Je načase, aby sa tieto prieťahy skončili,“ uvádza sa v liste.
