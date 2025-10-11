< sekcia Zahraničie
DESIATKY MŔTVYCH: Dažde v Mexiku si vyžiadali obete
Tropická búrka Raymond sa momentálne nachádza pri tichomorskom pobreží krajiny, smeruje na sever a prináša so sebou silné dažde.
Autor TASR
Mexiko 11. októbra (TASR) - Najmenej 23 ľudí už prišlo o život tento týždeň v Mexiku v dôsledku intenzívnych dažďov, uviedli v piatok miestne úrady naprieč celou krajinou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mexické úrady civilnej ochrany hlásili intenzívne dažde v 31 z 32 federálnych jednotiek, pričom najviac zasiahnutými boli štáty Veracruz na východe a Querétaro, San Luis Potosi a Hidalgo v centrálnej oblasti.
V Hidalgu hlásili úrady 16 obetí a približne 1000 poničených domovov. V štáte Puebla zahynulo päť osôb a 11 je naďalej nezvestných. Querétaro oznámilo, že v štáte zahynul jeden príslušník polície a vo Veracruze prišla o život maloletá osoba. Predstaviteľka civilnej ochrany ozrejmila, že v postihnutých štátoch dochádza k zosuvom pôdy, rozvodnili sa rieky a niektoré cesty sa prepadli.
„Pracujeme na podpore obyvateľov, obnovujeme cesty a dodávky elektrickej energie,“ vyhlásila prezidentka krajiny Claudia Sheinbaumová na platforme X po stretnutí s miestnymi predstaviteľmi a vládnym kabinetom.
Armáda pomáha s distribúciou pomoci do zasiahnutých oblastí, pričom je nasadených viac než 5400 jednotiek so záchranným vybavením a vozidlami. Otvorili sa aj prístrešky pre ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy.
Mexiko v roku 2025 zasiahli mimoriadne silné dažde a v hlavnom meste bol zaznamenaný rekordný úhrn zrážok.
Tropická búrka Raymond sa momentálne nachádza pri tichomorskom pobreží krajiny, smeruje na sever a prináša so sebou silné dažde. Škody spôsobené touto búrkou hlásili v štátoch Chiapas, Guerrero, Oaxaca a Michoacán. Podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami sa očakáva, že cez víkend zasiahne južnú časť polostrova Baja California.
