DESIATKY MŔTVYCH: V nočnom klube vypukol požiar
Štát Goa je bývalá portugalská kolónia na brehoch Arabského mora, ktorý každoročne priláka milióny turistov svojím nočným životom, pieskovými plážami a uvoľnenou pobrežnou atmosférou.
Autor TASR
Naí Dillí 6. decembra (TASR) - Najmenej 23 ľudí zahynulo v noci na nedeľu pri požiari v obľúbenom nočnom klube v indickom letovisku Goa ležiacom na západe krajiny, uviedol premiér regionálnej vlády v indickom zväzovom štáte Goa Pramod Sawant a ďalší predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa polície, ktorú citovala agentúra Press Trust of India, medzi obeťami požiaru, ktorý vypukol v klube v mestečku Arpora, bolo aj niekoľko turistov.
„Dnešok je pre nás všetkých v Goa veľmi bolestivý. Pri veľkom požiari v Arpore zahynulo 23 ľudí,“ napísal Sawant na X.
„Navštívil som miesto požiaru a nariadil som vyšetrenie tohto incidentu,“ uviedol. „Tí, voči ktorým bude vyvodená zodpovednosť, budú čeliť najprísnejším právnym krokom podľa zákona - akákoľvek nedbanlivosť bude prísne potrestaná,“ zdôraznil.
Sawant novinárom na mieste požiaru povedal, že zahynuli „traja až štyria“ turisti. Traja ľudia zomreli na popáleniny, ostatní sa udusili, dodal.
