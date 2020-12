Desiatky nových toponým vzdáva poctu súčasným britským výskumníkom

Londýn 4. decembra (TASR) - Antarktída dostala 28 nových toponým (geografických názvov) vzdávajúcich poctu súčasným britským výskumníkom, ktorí významne prispeli k rozvoju vedy zaoberajúcej sa polárnymi oblasťami.



Pri príležitosti 200. výročia objavenia Antarktídy to vo štvrtok oznámila správa Britského antarktického územia (BAT), z ktorej vyhlásenia cituje stanica BBC.



Na danom zozname figuruje napríklad Jonathan Shanklin, spoluobjaviteľ ozónovej diery nad Antarktídou, či Alastair Fothergill, ktorého dokumentárne seriály ako "Zmrznutá planéta" rozšírili poznatky o bielom kontinente.



Po vybraných osobnostiach budú pomenované rozličné vrchy, ľadovce a zálivy, ktoré boli dosiaľ známe iba pod svojimi anonymnými súradnicami.



Prijať naraz takéto veľké množstvo nových toponým nie je zvyčajné, avšak Výbor Spojeného kráľovstva pre antarktické miestne názvy (UK-APC) to odôvodňuje tohtoročným okrúhlym jubileom.



Antarktídu nezávisle od seba v priebehu niekoľkých dní spozorovali v januári 1820 ruský cestovateľ Faddej Bellinsgauzen a britsko-írsky námorník Kráľovského vojenského loďstva (Royal Navy) Edward Bransfield.



Medzi uznanými osobnosťami je sedem priekopníckych žien.



Nové geografické názvy sa objavia na všetkých britských mapách, grafoch a publikáciách. Predložené sú aj Vedeckému výboru pre výskum Antarktídy (SCAR) na zahrnutie do jeho medzinárodného registra.



Používať ich tak budú všetky štáty sveta. Bezpečný priebeh nielen záchranných operácií na tomto odľahlom kontinente si totiž vyžaduje, aby nedochádzalo k nedorozumeniam v súvislosti s názvoslovím jednotlivých lokalít; prijať spoločnú terminológiu je preto imperatívom.



Úplný zoznam 28 mien s profilmi je dostupný na webovej stránke organizácie Britský antarktický prieskum (BAS).