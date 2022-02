Ukrajinské organizácie vyzvali na tvorbu bezpečných zón pre utečencov

Kyjev 28. februára (TASR) - Štyridsať ukrajinských organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť vyzvalo západné krajiny, aby na území Ukrajiny zriadili bezpečné zóny pre utečencov a dodali technológie, ktoré pomôžu monitorovať ruské vojnové zločiny. Ako napísal v pondelok denník The Guardian, ide o súčasť úsilia o to, aby ruský prezident Vladimir Putin a jeho vnútorný okruh spolupracovníkov čelil zodpovednosti za inváziu na Ukrajinu na Medzinárodnom trestnom súde v Haagu.



Medzi signatármi výzvy nazvanej Kyjevská deklarácia, ktorú desiatky organizácií sformovali pomocou šifrovaných aplikácií, ako aj osobne v podzemných úkrytoch v ukrajinskej metropole a ďalších mestách, sú napríklad ukrajinská Helsinská skupina pre ľudské práva, humanitárna organizácia Vráť sa živý (Povernys žyvym) či Ukrajinské centrum pre krízové médiá.



Šesť humanitárnych požiadaviek zahŕňa okrem vytvorenia bezpečných zón pre utečencov v rámci Ukrajiny tiež poskytnutie protitankových rakiet, rozšírenie sankcií, aby zahŕňali aj zákaz obchodovania s energiami s Ruskom, rýchlejšie zásahy ohľadom majetku ruských oligarchov v zahraničí vrátane odobratia víz ich rodinným príslušníkom, logistickú podporu a dodanie núdzového medicínskeho vybavenia – poľných nemocníc či mobilných kliník.



Táto deklarácia je, ako konštatuje the Guardian, prejavom, že napriek obrovským praktickým ťažkostiam je ukrajinská občianska spoločnosť naďalej aktívna, poskytuje výraznú podporu vláde v Kyjeve a usiluje sa tiež primať k podpore i západné krajiny.



Ustanovenie bezpečných zón na Ukrajine by si vyžadovalo nasadenie vzdušných síl, čo dosiaľ lídri NATO odmietajú, pretože by to Severoatlantickú alianciu dostalo do priameho konfliktu s ruskými leteckými silami, píše britský denník.