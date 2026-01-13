< sekcia Zahraničie
Desiatky talianskych mafiánov odsúdili za vytvorenie konzorcia
Maxiproces sa začal v máji 2025 a týkal sa obžalovaných, ktorí boli napojení na „konzorcium“ založené v Lombardsku kalábrijskou 'Ndranghetou, sicílskou Cosa Nostrou a neapolskou Camorrou.
Autor TASR
Rím 13. januára (TASR) – Za spoluprácu pri obchodovaní s drogami a páchaní finančných trestných činov v najbohatšom talianskom regióne, Lombardsku, bolo v pondelok v Miláne na tresty väzenia odsúdených vyše 60 členov troch hlavných talianskych organizovaných zločineckých skupín.
Ako v noci na utorok informovala agentúra AFP, tento maxiproces sa začal v máji 2025 a týkal sa obžalovaných, ktorí boli napojení na „konzorcium“ založené v Lombardsku kalábrijskou 'Ndranghetou, sicílskou Cosa Nostrou a neapolskou Camorrou.
Súdny proces sa konal v súdnej sieni so zvýšenou policajnou ochranou kvôli vyhrážkam smrťou, ktoré dostali zástupcovia prokuratúry.
V počiatočnom zrýchlenom konaní súd vyniesol rozsudky nad 62 obžalovanými, a to tresty odňatia slobody do 16 rokov. Podľa správ talianskych médií súd rozhodol, že ďalších 45 osôb bude súdených v riadnom súdnom procese.
Tento súdny proces, prezývaný „Hydra“ podľa viachlavého mytologického monštra, je jedným z najvýznamnejších súvisiacich s aktivitami talianskych mafií mimo ich bášt na juhu krajiny. Vplyvným rodinám 'Ndranghety a v menšej miere aj Cosa Nostry a Camorry sa totiž podarilo infiltrovať do ekonomiky severného Talianska, pričom najmä prostredníctvom realitných holdingových spoločností, ale aj cez stavebné projekty a investície do reštaurácií.
Prokuratúra v Miláne uviedla, že spomínané tri mafie sa na tomto, pre nich vzácnom, spojenectve dohodli s cieľom zneužívať systém daňových úľav na energeticky úsporné budovy, kontrolovať obchodovanie s drogami a prať špinavé peniaze.
Rozhodnutia o tom, na čo zamerať v danom čase úsilie, boli prijímané v rámci série 21 stretnutí, ktoré sa konali v oblasti Milána a Varese v rokoch 2020 a 2021. Diskutovalo sa aj o plánoch získať zákazky na upratovacie služby alebo na prevádzkovanie parkovísk.
Vyšetrovanie a stíhanie obžalovaných sprevádzalo napätie: sudca pre predbežné vyšetrovanie totiž v roku 2023 zamietol väčšinu žiadostí prokuratúry o zatykače, pretože dôkazy o mafiánskej organizácii považoval za nedostatočné. Najvyšší taliansky súd sa nakoniec v odvolaní postavil na stranu prokurátorov.
Ako v noci na utorok informovala agentúra AFP, tento maxiproces sa začal v máji 2025 a týkal sa obžalovaných, ktorí boli napojení na „konzorcium“ založené v Lombardsku kalábrijskou 'Ndranghetou, sicílskou Cosa Nostrou a neapolskou Camorrou.
Súdny proces sa konal v súdnej sieni so zvýšenou policajnou ochranou kvôli vyhrážkam smrťou, ktoré dostali zástupcovia prokuratúry.
V počiatočnom zrýchlenom konaní súd vyniesol rozsudky nad 62 obžalovanými, a to tresty odňatia slobody do 16 rokov. Podľa správ talianskych médií súd rozhodol, že ďalších 45 osôb bude súdených v riadnom súdnom procese.
Tento súdny proces, prezývaný „Hydra“ podľa viachlavého mytologického monštra, je jedným z najvýznamnejších súvisiacich s aktivitami talianskych mafií mimo ich bášt na juhu krajiny. Vplyvným rodinám 'Ndranghety a v menšej miere aj Cosa Nostry a Camorry sa totiž podarilo infiltrovať do ekonomiky severného Talianska, pričom najmä prostredníctvom realitných holdingových spoločností, ale aj cez stavebné projekty a investície do reštaurácií.
Prokuratúra v Miláne uviedla, že spomínané tri mafie sa na tomto, pre nich vzácnom, spojenectve dohodli s cieľom zneužívať systém daňových úľav na energeticky úsporné budovy, kontrolovať obchodovanie s drogami a prať špinavé peniaze.
Rozhodnutia o tom, na čo zamerať v danom čase úsilie, boli prijímané v rámci série 21 stretnutí, ktoré sa konali v oblasti Milána a Varese v rokoch 2020 a 2021. Diskutovalo sa aj o plánoch získať zákazky na upratovacie služby alebo na prevádzkovanie parkovísk.
Vyšetrovanie a stíhanie obžalovaných sprevádzalo napätie: sudca pre predbežné vyšetrovanie totiž v roku 2023 zamietol väčšinu žiadostí prokuratúry o zatykače, pretože dôkazy o mafiánskej organizácii považoval za nedostatočné. Najvyšší taliansky súd sa nakoniec v odvolaní postavil na stranu prokurátorov.