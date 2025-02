Desiatky tisíc ľudí v Berlíne protestovali proti spolupráci s AfD

Berlín 2. februára (TASR) - Na proteste proti spolupráci s Alternatívou pre Nemecko (AfD) sa v nedeľu v Berlíne podľa odhadov polície zúčastnilo najmenej 160.000 ľudí. Organizátori počet účastníkov demonštrácie dokonca stanovili na približne 250.000 TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Kresťanským demokratom (CDU) sa s pomocou hlasov AfD v stredu v parlamente podarilo presadiť nezáväznú rezolúciu, ktorou vyzvali vládu, aby obmedzila imigráciu a vstup do krajiny odmietala už na hraniciach väčšiemu počtu žiadateľov o azyl. Spolkový snem takisto v piatok tesne neschválil zákon navrhovaný opozičným blokom CDU/CSU, ktorý by sprísnil imigračné pravidlá.



Ľudia podľa organizátorov v nedeľu prišli spoločne odsúdiť, že CDU porušila nepísanú dohodu v Nemecku o odmietaní spolupráce s krajnou pravicou, ktorá platí od druhej svetovej vojny. Protest sa začal pred budovou Spolkového snemu. Niektorí demonštranti tam skandovali rôzne heslá vrátane "Hanba vám, CDU" a následne sa presunuli k sídlu strany.



Účastníci tiež podľa AFP obvinili CDU a jej lídra Friedricha Merza z uzavretia "paktu s diablom". Odkazovali tým na snahu získať podporu AfD pri schvaľovaní protiimigračných iniciatív.



"(Chceme) robiť čo najväčší hluk a vyzývať samozvané "demokratické" strany, aby chránili túto demokraciu," povedala účastníčka demonštrácie, 34-ročná Anna Schwarzová pre AFP. Na proteste sa podľa svojich slov zúčastnila prvýkrát, pretože už viac "nemožno odvrátiť zrak, je to príliš vážne".



Skutočnosť, že sa CDU minulý týždeň v parlamente usilovala o podporu krajne pravicovej AfD pre svoje návrhy, vyvolala v Nemecku všeobecné rozhorčenie i obavy. Udialo sa tak iba necelý mesiac pred predčasnými voľbami do Spolkového snemu, naplánovaných na 23. februára.



Merz, ktorý sa podľa prieskumov verejnej mienky môže stať budúcim spolkovým kancelárom, podľa médií prelomil dlhoročné tabu, keďže spoluprácu s protiimigračnou AfD dovtedy odmietali všetky parlamentné kluby.



Líder CDU však v uplynulých dňoch povolebnú spoluprácu s AfD viackrát kategoricky odmietol. Svoje návrhy na obmedzenie imigrácie predložil v reakcii na nedávny útok, pri ktorom afganský žiadateľ o azyl zabil dvoch ľudí vrátane jedného dieťaťa v meste Aschaffenburg.



Protesty naprieč Nemeckom sa konali už v sobotu. Podľa údajov verejnoprávnej televízie ARD vyšlo do ulíc Hamburgu, Lipska, Kolína nad Rýnom, Stuttgartu i ďalších miest viac než 220.000 ľudí.