Desiatky poľských vojakov sa zranili na hranici s Bieloruskom

Varšava 17. októbra (TASR) - Viac ako 60 poľských vojakov tento rok utrpelo zranenia pri výkone služby na hranici s Bieloruskom, keď sa snažili zabrániť migrantom nelegálne vstúpiť do Poľska, uviedol vo štvrtok námestník poľského ministra obrany. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Od začiatku roka 2024 sa 63 vojakov zranilo, keď sa snažili zastaviť prienik nelegálnych migrantov," uviedol vo štvrtok námestník poľského ministra obrany Pawel Bejda.



Poľsko a EÚ obviňujú ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho spojenca, bieloruskú hlavu štátu Alexandra Lukašenka, z toho, že posielajú migrantov z krízových regiónov na vonkajšie hranice EÚ s cieľom destabilizovať situáciu.



Poľská vláda v utorok schválila novú migračnú stratégiu počítajúcu aj s dočasným pozastavením práva na azyl pre ľudí, ktorí nelegálne prekročia hranicu s Bieloruskom po tom, čo ich k nej dopravia bieloruské úrady. Príslušný návrh zákona by mal byť vypracovaný do niekoľkých týždňov.



Napriek vybudovaniu viac ako päťmetrového plota a systému elektronického monitoringu sa migranti pokúšajú prekročiť poľskú hranicu každý deň. Od začiatku roka eviduje poľská pohraničná stráž takmer 28.000 takýchto prípadov.