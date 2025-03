Desiatky zranených po požiari v Severnom Macedónsku liečia v zahraničí

Kočani 17. marca (TASR) - Desiatky zranených s popáleninami, ktoré utrpeli v nedeľu nadránom pri rozsiahlom požiari nočného klubu v meste Kočani v Severnom Macedónsku, previezli do nemocníc za hranice krajiny. Požiar si vyžiadal najmenej 59 obetí na životoch a približne 155 zranených, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Hospitalizovať museli viac než 140 osôb, pričom 51 zranených previezli do susedných krajín vrátane Srbska, Bulharska, Grécka a Turecka, potvrdil v pondelok minister zdravotníctva Timčo Mucunski. Ako dodal, čoskoro prevezú do zahraničia ďalších 20 pacientov.



Požiar podľa miestnych médií vypukol v nočnom klube Pulse, kde koncertovala populárna hip-hopová skupina DNK. Koncert sa začal o polnoci a prišli naň hlavne mladí ľudia.



Mladí návštevníci klubu podľa Toškovského na mieste použili pyrotechniku, od ktorej začala horieť strecha klubu a oheň sa vzápätí rýchlo rozšíril. Podľa informácií miestnych médií je medzi obeťami aj spevák skupiny DNK Andrej Gjorgjieski, štyria ďalší jej členovia i fotograf.



Príčinou početných úmrtí a zranení boli popáleniny, nadýchanie sa dymom a tlačenica, keď sa prítomní ľudia pokúšali dostať k jedinému východu z budovy, píše agentúra AP.



Pri požiari zahynul aj 25-ročný futbalový reprezentant Andrej Lazarov, ktorý sa pri pokuse pomôcť ostatným ujsť pred plameňmi nadýchal dymu.



Podľa zdrojov nemocnice v Kočani je množstvo obetí vo veku od 14 do 24 rokov.



Niektorí zo zranených utrpeli také ťažké popáleniny, že potrebujú špeciálnu starostlivosť, ktorá v Severnom Macedónsku často nie je dostupná, píše DPA.



Nočný klub síce disponoval licenciou, miestne médiá však uviedli, že ju získal nelegálne. Minister vnútra Panče Toškovski ešte v nedeľu potvrdil, že sa vyšetruje možná spojitosť tragédie s úplatkárstvom.



Server Nova Makedonija konštatuje, že spomínaný nočný klub mal ďaleko od splnenia štandardov. Nachádzal sa v staršom dome so zabezpečenými oknami a jediným východom. Strecha pozostávala z drevenej konštrukcie a azbestovej pokrývky. Ako nočný klub pritom fungoval niekoľko rokov.



Podľa Toškovského vyšetrujú v súvislosti s nešťastím 20 osôb, z nich 15 stíhajú väzobne, dodáva server.



V Kočani, kde k požiaru došlo, sa v pondelok pred miestnou radnicou zišli desiatky ľudí a požadovali vyvodenie zodpovednosti za tragédiu.