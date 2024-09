Desiatky zranených po požiaroch: Dve batoľatá sú v kritickom stave

Essen 29. septembra (TASR) - Približne 30 zranených si vyžiadali dva požiare, ktoré v sobotu vypukli na rôznych miestach v západonemeckom meste Essen. Medzi zranenými sú aj dve batoľatá, ktoré sa nadýchali splodín a ich stav je kritický. Zo založenia požiarov je podozrivý 41-ročný Sýrčan, ktorého polícia zadržala, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Sýrčana, ktorý žije v Essene, spája polícia aj s inými incidentami, a síce narazením dodávkou do dvoch obchodov. Pri týchto činoch neutrpela zranenia nijaká osoba. Muža zadržali práve neďaleko zmienených obchodov. Bližšie podrobnosti o ňom či motíve týchto činov nateraz polícia neposkytla.



Požiare podľa polície vypukli v sobotu tesne po sebe v dvoch rozličných domoch, čo si vyžiadalo rýchly a rozsiahly zásah hasičov. Všetkých zranených ošetrili, pričom viacerých previezli do nemocnice. Vážne zranených bolo osem detí, vrátane zmienených dvoch batoliat, ktoré sa nadýchali splodín a ich stav zostáva kritický.



Polícia sa nateraz odmietla vyjadriť k správam, že zadržaný muž ľudí ohrozoval aj nožom a mačetou. Jej hovorca uviedol len to, že momentálne preverujú takéto videá, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach.