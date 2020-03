Desiatou obeťou epidémie v Maďarsku je zástupca britského veľvyslanca

Budapešť 25. marca (TASR) - Desiatou obeťou nového druhu koronavírusu v Maďarsku, o ktorej informovali v stredu maďarské orgány iba ako o Britovi, bol iba 37-ročný zástupca veľvyslanca Veľkej Británie v Budapešti Steven Dick. Napísal to večer spravodajský server Index.hu, ktorého správu aj potvrdilo britské veľvyslanectvo.



Dick pricestoval do maďarskej metropoly v júni 2019, predtým pôsobil ako diplomat v Saudskej Arábii, Afganistane i v Sýrii. Zomrel v utorok.



Stredoeurópsky spravodajca britského denníka The Guardian Shaun Walker na Twitteri uviedol, že minulý týždeň sa rozprával s Dickom, ktorý mu povedal, že je síce infikovaný novým druhom koronavírusu, ale že sa má dobre.



"Po ročnom intenzívnom jazykovom kurze výborne hovoril po maďarsky a veľmi sa tešil, že môže pracovať v Budapešti. Bol to človek, ktorý sa o všetko zaujímal, a ktorý bol pripravený pomáhať," píše Walker.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)