Deti Anny Politkovskej odsúdili milosť pre spolupáchateľa jej vraždy

Moskva 14. novembra (TASR) — Pozostalí členovia rodiny a bývalý zamestnávateľ zavraždenej ruskej novinárky Anny Politkovskej v utorok odsúdili rozhodnutie ruských úradov omilostiť jedného z mužov, ktorý dostal trest odňatia slobody za spoluúčasť na jej vražde. Mužovi bola udelená milosť po tom, ako odišiel bojovať na Ukrajinu, informuje agentúra AFP.



"Pre nás táto milosť nie je dôkazom vykúpenia viny a pokánia vraha," uviedli vo vyhlásení Politkovskej deti Vera a Iľja a redakcia denníka Novaja gazeta.



"Je to obludný fakt nespravodlivosti a svojvôle, je to zneuctenie pamiatky človeka zabitého pre svoje presvedčenie a výkon svojej profesie," píše sa vo vyhlásení.



Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) ani rodina Politkovskej, ani redakcia, v ktorej pracovala, neboli informovaní o výnose o udelení milosti.



"Štát už dávno prestal dodržiavať zákon, ale používa ho podľa svojho zvráteného chápania," uvádza sa v ich vyhlásení, ktoré pokračuje kritikou, že štát "dáva 25 rokov (väzenia) za názor, ale vrahom udeľuje milosť".



Sergej Chadžikurbanov — bývalý operatívec riaditeľstva ministerstva vnútra pre boj s organizovaným zločinom — bol prepustený na slobodu bez toho, aby si odpykal čo i len polovicu z 20-ročného trestu, ktorý mu za účasť na vražde novinárky uložil súd v roku 2014. Aby sa dostal na slobodu, dal sa naverbovať do bojov na Ukrajinu.



Správa o jeho omilostení sa dostala na verejnosť v utorok. Podľa ruského spravodajského webu Baza sa tento expolicajt dostal do oblasti bojov na Ukrajine koncom roka 2022 — najprv ako veliteľ rozviedky, potom sa stal veliteľom práporu. Po šiestich mesiacoch služby si Chadžikurbanov zmluvu s ministerstvom obrany predĺžil.



Právnik Alexej Michalčik pre web RBK spresnil, že podľa jeho informácií Chadžikurbanov najprv podpísal kontrakt o účasti na bojoch na Ukrajine ako odsúdený, teraz tam figuruje ako civilný kontraktor.



Kremeľ minulý týždeň obhajoval ostro kritizovanú prax prepúšťania zločincov z väzenia, ak sa rozhodnú posilniť ruskú armádu vo vojne na Ukrajine. "Odsúdení, vrátane ťažkých zločincov, platia za svoj zločin krvou na bojisku," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.