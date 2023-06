Deti, ktoré sa po 40 dňoch našli v džungli, sú podvyživené

Buenos Aires 11. júna (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro navštívil štyroch súrodencov preživších 40 dní v dažďovom pralese po tom, ako sa lietadlo, v ktorom cestovali so svojou matkou, zrútilo v džungli. Deti vo veku 13, deväť, päť a jeden rok sa momentálne zotavujú vo vojenskej nemocnici v Bogote, informovala v nedeľu agentúra DPA.



"Deti sa zotavujú. Prijímajú tekutiny. Ale ešte nemôžu jesť tuhú stravu," povedal po ich návšteve minister obrany Iván Velásquez.



Vojenský lekár Carlos Rincón Arango informoval, že deti mali menšie zranenia a boli podvyživené. Za daných okolností však boli v prijateľnom stave, dodal lekár s tým, že zdravotný stav detí je dobrý.



Deti - pôvodom z kmeňa Huitoto - sa opäť stretli aj s členmi svojej rodiny. "Sú veľmi vyčerpané," uviedol ich starý otec Filencio Valencia pre noviny El Tiempo v sobotu po návšteve v nemocnici. "Spia. Sú podvyživené. Sú vychudnuté, veľmi vychudnuté," dodala stará mama detí Fátima.



Štyri domorodé deti boli nájdené živé približne päť kilometrov od miesta nehody, informovali miestne médiá, ktoré sa odvolali na kolumbijské ozbrojené sily.



Vrtuľové lietadlo Cessna 206, ktorým deti leteli so skupinkou dospelých, sa zrútilo pri meste Caquetá ešte 1. mája. Matka detí, pilot a domorodý náčelník pri nehode zahynuli.



Do rozsiahleho pátrania po deťoch sa zapojilo 160 vojakov a 70 domorodých obyvateľov, ktorí prales dobre poznajú. Veliteľ kolumbijskej armády Helder Giraldo uviedol, že záchranári celkovo prešli viac ako 2600 kilometrov, aby deti našli.



Oblasť, kde sa deti pohybovali, je domovom jaguárov, hadov a iných predátorov, ako aj ozbrojených pašerákov drog.



Prežiť súrodencom pomohla znalosť prostredia. "Vedia, čo jesť a čo nie. Prežili vďaka tomu a svojej duchovnej sile," povedal Luis Acosta z Národnej organizácie pôvodných obyvateľov Kolumbie.



Keďže tímy záchranárov mali obavy, že deti budú v džungli ďalej blúdiť a bude čoraz ťažšie ich nájsť, zhodilo letectvo do lesa 10.000 letákov s inštrukciami v španielčine a v jazyku pôvodných obyvateľov, aby deti zostali na mieste.



Letáky obsahovali aj rady na prežitie a armáda do džungle zhadzovala i potravinové balíčky a balenú vodu.



Záchranári tiež vysielali správu nahratú starou mamou detí, ktorá ich vyzývala, aby zostali na vhodnom mieste a nešli ďalej.



V džungli nateraz pokračuje pátranie po jednom zo psov, ktorý sa podieľal na záchrane detí.



Belgický ovčiak menom Wilson počas pátrania po deťoch zanechal stopy, ktoré nakoniec umožnili pátracej skupine lokalizovať ich. Samotný pes sa však z hustej džungle na juhu Kolumbie zatiaľ nevrátil.