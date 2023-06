Deti nájdené po 40 dňoch v pralese previezli do nemocnice v Bogote

Bogota 10. júna (TASR) - Štyri deti, ktoré prežili haváriu malého lietadla a boli nájdené takmer po 40 dňoch strávených v amazonskom dažďovom pralese v Kolumbii, boli v nedeľu skoro ráno prevezené do kolumbijskej metropoly Bogota, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Lietadlo kolumbijskej armády so zdravotníckym vybavením pristálo na vojenskom letisku v Bogote a deti okamžite preniesli na nosidlách do pristavených sanitiek, ktorými boli prevezené do nemocnice.



"Dnešný deň je zázračný," uviedol pre médiá kolumbijský prezident Gustavo Petro po ohlásení nájdenia detí. "Sú slabé. Nechajme lekárov, aby posúdili ich stav," dodal.



Petro na Twitteri zverejnil aj fotografiu niekoľkých príslušníkov armády a domorodých obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na operácii na vypátranie a záchranu súrodencov vo veku 13, 9, 4 a jeden rok.



K havárii lietadla došlo 1. mája v skorých ranných hodinách, keď jednomotorové vrtuľové lietadlo Cessna so siedmimi cestujúcimi a pilotom oznámilo, že stroj má poruchu motora. Malé lietadlo sa následne stratilo z radarov.



Dva týždne po havárii, 16. mája, pátrací tím v hustom poraste dažďového pralesa našiel vrak lietadla a vyzdvihol aj mŕtve telá troch dospelých vrátane matky štvorice detí. Deti - tri dievčatá a jeden chlapec - sa však nikde nenašli.



Keďže kolumbijská armáda mala indície, že deti by mohli byť nažive, zintenzívnila po nich pátranie a do oblasti vyslala 150 vojakov so psami, aby súrodencov vystopovali. Pri pátraní pomáhali aj desiatky dobrovoľníkov z domorodých kmeňov.



Podľa agentúry DPA pomohla deťom prežiť v pralese skutočnosť, že pochádzali z domorodej komunity. Pátrači počas ich hľadania v pralese po nich nachádzali stopy v podobe improvizovaných prístreškov či zvyškov nedojedeného ovocia.