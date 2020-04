Deti v Španielsku budú môcť po mesiaci chodiť von

Madrid 21. apríla (TASR) - Deti v Španielsku budú môcť na budúci pondelok opustiť domy a byty svojich rodičov, kde strávili mesiac v prísnej karanténe pre epidémiu koronavírusu v krajine. Rozhodla o tom v utorok španielska vláda, keď schválila sériu opatrení na podporu zamestnancov a firiem zápasiacich s prísnymi obmedzeniami prijatými v záujme spomalenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2.



Ako informovala agentúra DPA, pri pobyte vonku pre deti platí séria obmedzení: nemali by sa hrať s kamarátmi, bicyklovať sa, športovať, vyjsť si na prechádzku či na ihrisko. Školy zostávajú zavreté.



Hovorkyňa španielskej vlády María Jesús Monterová v tejto súvislosti spresnila, že deti by mali chodiť von iba v sprievode svojich rodičov alebo opatrovníkov, keď idú nakupovať potraviny alebo lieky. Doteraz smeli chodiť na nákupy len dospelí.



Mládež nad 14 rokov bude smieť byť vonku aj bez sprievodu dospelej osoby. Deti ani mládež však nesmú byť so svojimi starými rodičmi, keďže seniori majú vyššie riziko vážneho priebehu choroby COVID-19. Hovorkyňa pripomenula, že riziko, že deti sú prenášačmi infekčného vírusového ochorenia COVID-19, "je stále príliš veľké".



Monterová zdôraznila, že vláda obmedzenia neuvoľňuje. Pripomenula, že dospelí sú zodpovední za to, aby ich deti dodržiavali pravidlá. Za prioritu vlády označila "zabrániť prípadnému neúspechu v boji proti vírusu", pričom vyhlásila, že "s každým ďalším dňom sa nám vždy o niečo viac darí spomaliť šírenie vírusu".



Španielska vláda v súčasnej situácii obyvateľom dôrazne odporúča, aby nosili na tvári ochranné masky alebo rúška, aj keď menšie veľkosti pre deti nie sú ľahko dostupné.



Agentúra DPA tiež uviedla, že zmeny týkajúce sa detí sú súčasťou zmiernenia karanténnych opatrení, ktoré v Španielsku platia od 14. marca do 26. apríla, pričom ich predĺženie do 9. mája bude musieť ešte schváliť parlament.



Španielsko je po Taliansku druhou epidémiou najhoršie postihnutou krajinou v Európe. V posledných týždňoch sa však čoraz častejšie ozývalo volanie po zmiernení karantény pre deti. Podobne prísne opatrenia voči nim v Európe má už len Taliansko.



Od vypuknutia epidémie v Španielsku podľahlo chorobe COVID-19 viac ako 20.000 ľudí a vyše 200.000 ich bolo infikovaných.