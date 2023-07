Deti zachránené po 40 dňoch v pralese prepustili z nemocnice

Bogota 15. júla (TASR) - Štyri domorodé deti, ktoré boli nájdené takmer po 40 dňoch strávených v amazonskom dažďovom pralese v Kolumbii, boli prepustené z vojenskej nemocnice po mesačnom pobyte v nej, uviedli v piatok úrady, dodajúc, že súrodencom sa darí "veľmi dobre". TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (5) a bábätko Cristin (1) boli jedinými preživšími nehody lietadla, ku ktorej došlo 1. mája, keď jednomotorové vrtuľové lietadlo Cessna so siedmimi cestujúcimi a pilotom oznámilo, že stroj má poruchu motora. Malé lietadlo sa následne stratilo z radarov. Všetci traja dospelí na palube vrátane ich matky zomreli.



Deti zachránili 9. júna a previezli do vojenskej nemocnice v Bogote, aby sa zotavili. Všetky štyri boli prepustené vo štvrtok večer, uviedol Kolumbijský inštitút rodinnej starostlivosti, ktorý deti dočasne prevezme do svojej opatery.



"Zotavili sa... nabrali na váhe, majú sa naozaj veľmi dobre," povedala novinárom riaditeľka inštitútu Astrid Caceresová. Deti podľa nej nevykazujú žiadne fyzické následky 40 dní, ktoré strávili túlaním sa po Amazónii, a dokonca aj malá Cristin "sa úplne zotavila čo sa jej vývoja týka".



Na fotografiách, ktoré vznikli krátko po ich nájdení, sa deti javili ako vychudnuté a v nemocnici im dávali jedlo typické pre kmeň Huitoto, ku ktorému patria, napríklad múku z manioku.



Príbuzní tvrdia, že deťom sa podarilo prežiť vďaka Leslyho hlbokým vedomostiam o prežití v džungli s jeho mnohými neodmysliteľnými nebezpečenstvami - vrátane hadov, dravých zvierat a ozbrojených zločineckých gangov.



Takmer 200 vojenských a domorodých záchranárov s pátracími psami bolo nasadených do hľadania detí.



Kolumbijský inštitút pre rodinnú starostlivosť uviedol, že deti zostanú v jeho starostlivosti najmenej po dobu šiestich mesiacov, keďže úrady preverujú ich rodinné zázemie.



Po ich záchrane sa strhla bitka o opatrovníctvo detí medzi starými rodičmi z matkinej strany a otcom dvoch mladších detí.



Súrodenci budú zatiaľ bývať spolu s ďalšími deťmi v útulku, ktorého miesto nebola zverejnené. Caceresová povedala, že deti budú vo vidieckej oblasti, kde sa budú cítiť "príjemne".