Detskí migranti smerujú do Portugalska, ktoré vypočulo apel Grékov

Atény 7. júla (TASR) - Grécke úrady v utorok oznámili, že 25 detských migrantov bez sprievodu dospelého cestuje z Atén do Portugalska, kde im poskytnú útočisko v rámci relokačného programu vypracovaného medzi niekoľkými členskými krajinami Európskej únie. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Z Turecka do Grécka vlani pricestovalo takmer 75.000 migrantov a utečencov, z nich približne tretina sú deti. Väčšina týchto ľudí sa priplavila na grécke ostrovy a ešte viac zaťažila prijímací program tejto krajiny.



Väčšina detí prišla s dospelými členmi rodiny, ale približne 3800 deti bolo bez sprievodu dospelého, uviedla grécka vláda.



Grécko opakovane apelovalo na členské štáty EÚ, aby mu pomohli zmierniť spomínaný tlak na preťažený systém prijímania migrantov a aby súhlasili s prevzatím neplnoletých migrantov. Medzi krajinami, ktoré s takouto pomocou súhlasili, sú napríklad Nemecko, Luxembursko a Fínsko.



Na medzinárodnom letisku v Aténach boli odprevadiť deti do Portugalska aj predstavitelia gréckeho ministerstva pre migráciu a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), pridruženej k OSN.