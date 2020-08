Detskí migranti vymenili grécke tábory za Belgicko

Brusel 5. augusta (TASR) - Osemnásť neplnoletých osôb bez sprievodu dospelého z migračných táborov v Grécku pricestovalo v utorok do Belgicka v rámci relokačného programu Európskej únie. Informovala o tom belgická federálna agentúra pre prijímanie žiadateľov o azyl, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Belgická vláda v máji súhlasila, že prijme deti, ktoré sú v gréckych táboroch už niekoľko mesiacov bez rodiča alebo poručníka.



Najmladší člen skupiny, v ktorej je iba jedno dievča, má deväť rokov a najstarší práve dosiahol vek 18 rokov.



Deti, ktoré všetky absolvovali pred odchodom test na ochorenie COVID-19, pochádzajú z Afganistanu, Sýrie, Iránu, Somálska a Guiney, ako uviedla agentúra Fedasil.



Boli prijaté do centra pre neplnoleté osoby bez sprievodu, pričom Belgicko bude zároveň posudzovať ich žiadosti o azyl.



Na programe sa zúčastňuje desať ďalších členských štátov EÚ - Bulharsko, Francúzsko, Chorvátsko, Fínsko, Nemecko, Írsko, Portugalsko, Luxembursko, Litva a Slovinsko. Krajiny sa zaviazali, že prijmú do 2000 detí bez sprievodu a dospievajúcich.



Ochotu zapojiť sa do programu prejavilo aj Nórsko, dodala Komisia.



Od apríla pricestovalo do Luxemburska, Nemecka, Portugalska a Fínska už vyše 200 takýchto neplnoletých osôb.



Nemecko takisto prisľúbilo, že sa postará o 243 vážne chorých alebo obzvlášť zraniteľných detí a členov ich najbližšej rodiny - čo je celkovo vyše 920 ľudí.



Portugalsko prevezme 500 neplnoletých bez sprievodu a Francúzsko 350, oznámila Komisia.



V marci sa v Grécku nachádzalo okolo 5000 nesprevádzaných detí a mladistvých migrantov.



Okolo desať percent z nich je vo veku do 14 rokov, väčšina je vo veku 16 až 18 rokov. Vyše 90 percent z nich sú chlapci.



Najviac zastúpené sú tri krajiny pôvodu migrantov: Afganistan, Pakistan a Sýria.