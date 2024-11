Detskú lekárku poslali do väzenia za údajné hanobenie ruskej armády

Moskva 12. novembra (TASR) - Na päť a pol roka väzenia odsúdili v utorok v Rusku 68-ročnú detskú lekárku Nadeždu Bujanovovú za údajné šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde. Pediatričku nahlásila úradom matka jedného z jej pacientov a zároveň vdova po padlom ruskom vojakovi, informuje TASR podľa agentúry AP.



Bujanovovú zadržali vo februári po tom, ako vdova Anastasia Akinšinovová tvrdila, že lekárka jej synovi počas prehliadky povedala, že jeho otec, padlý ruský vojak, bol legitímnym cieľom ukrajinských síl. Moskvu zároveň údajne obviňovala z vedenia vojny na Ukrajine.



Video, na ktorom sa rozhorčená Akinšinová sťažuje na Bujanovovú, sa intenzívne šírilo na internete, pričom o začatie trestného stíhania pediatričky osobne žiadal dokonca samotný šéf vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexandr Bastrykin.



Bujanovová, ktorá sa narodila v meste Ľvov na západe Ukrajiny, obvinenia popiera a aj na súde trvala na tom, že sa nikdy nevyjadrila tak, ako to popisovala matka jej maloletého pacienta. Ruský súd v minulotýždňovej záverečnej reči s plačom žiadala, aby ju oslobodil. "Lekár, a obzvlášť pediater, nie je schopný želať si, aby bolo ublížené dieťaťu či jeho matke alebo traumatizovať detskú psychiku. Toho a takých slov, aké som im údajne povedala, je schopný len netvor," citoval ju ruský nezávislý portál Mediazona.



Obhajcovia lekárky poukazovali na to, že obžaloba nepredložila žiadne dôkazy o tom, že údajný rozhovor pediatričky so sedemročným synom padlého vojaka naozaj prebehol. Tvrdili, že žalobkyňa si príbeh vymyslela z čistej nevraživosti voči Ukrajincom.



Prípad Bujanovovej vzbudil pozornosť celého Ruska, pričom vyše 6500 ľudí podpísalo na internete petíciu žiadajúcu jej oslobodenie. Prívrženci lekárky sa aj pravidelne zúčastňovali aj na súdnych pojednávaniach s ňou a keď sudkyňa v utorok prečítala verdikt, kričali "Hanba!". Následne ich vyviedli zo súdnej siene. Právny zástupca lekárky Oskar Čardžiev rozsudok označil za "nečakane prísny" a "obludne krutý". "Toto sme nečakali," dodal.



Takzvané šírenie nepravdivých informácií o armáde je v Rusku trestným činom od marca 2022, keď Moskva prijala sériu zákonov zakazujúcich akékoľvek verejné vyjadrovanie sa k invázii, ktoré sa odchyľuje od jej naratívu. Úrady potom začali tieto zákony aktívne využívať na potlačenie kritikov režimu.



Ruská nezávislá ľudskoprávna organizácia OVD-Info, ktorá monitoruje politicky motivované zatýkanie, tvrdí, že v súvislosti s údajnými vyjadreniami proti armáde a vojne na Ukrajine už bolo obvinených či súdených vyše 1000 ľudí.