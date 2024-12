Detský ombudsman SR bol na medzinárodnom fóre za práva detí v Užhorode

Užhorod 18. decembra (TASR) - Slovenský komisár pre deti Jozef Mikloško sa v utorok 17. decembra zúčastnil na medzinárodnom fóre s názvom Boj za práva detí počas vojny, ktoré sa konalo v ukrajinskom Užhorode. Podujatie organizoval Úrad komisára pre ľudské práva na Ukrajine v spolupráci so svojou pobočkou v Zakarpatskej oblasti a ďalšími partnermi. TASR o tom informoval Úrad komisára pre deti v Bratislave.



Hlavným cieľom podujatia bolo hľadať riešenia na zabezpečenie práv detí v kontexte vojnového konfliktu. Diskutovalo sa o tom, ako spolupracovať so samosprávami, medzinárodnými partnermi a štátnymi inštitúciami na vytváraní bezpečného prostredia pre rast a vývoj detí, ktorých životy zásadne ovplyvnila vojna.



V Zakarpatskej oblasti je aktuálne viac ako 40.000 detí vnútorne presídlených z iných častí Ukrajiny. Medzi nimi sú siroty, deti so zdravotným postihnutím či deti s príbuznými, ktorí hľadajú útočisko v bezpečnejších oblastiach.



Slovenský detský ombudsman Mikloško predstavil skúsenosti SR s podporou ukrajinských detí, ktoré našli dočasné útočisko na Slovensku. Vo svojom prejave vyzdvihol vytvorenie ukrajinského mládežníckeho parlamentu na Slovensku, ktorý umožňuje mladým Ukrajincom aktívne sa zapájať do spoločenského života.



Poukázal aj na ďalšie projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať podmienky pre ukrajinské deti a mladých ľudí, vrátane podpory pri prijímaní ukrajinských študentov na slovenské vysoké školy. Zároveň upozornil na ďalšiu výzvu, ktorá Slovensko čaká v roku 2025 – povinnú školskú dochádzku pre ukrajinské deti. Táto zmena prinesie zvýšený nápor na školský personál a priestory, no zároveň je kľúčová pre integráciu detí do slovenského vzdelávacieho systému.



Jednou z diskutovaných tém bolo zriadenie rehabilitačného centra pre deti postihnuté vojnovým konfliktom. Pobyty pre tieto deti by sa tak mohli organizovať na Slovensku, ktoré môže poskytnúť bezpečné prostredie a odbornú starostlivosť pre deti s posttraumatickými poruchami či deti, ktoré prišli o svojich blízkych.



Od začiatku konfliktu požiadalo na Slovensku o dočasné útočisko 129487 osôb, z toho najviac v Bratislave (47.012). Denne žiada o štatút dočasného útočiska na Slovensku približne 600 osôb. Komisár pre deti zdôraznil, že Slovensko bude aj naďalej podporovať ukrajinské deti a hľadať riešenia, ktoré im pomôžu prekonať ťažké časy, uvádza sa v tlačovej správe jeho úradu.