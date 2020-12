Deutsch v reakcii na zbavenie práv: Šesťkrát som sa ospravedlnil

Budapešť 17. decembra (TASR) - Maďarský europoslanec za stranu Fidesz Tamás Deutsch sa viackrát verejne ospravedlnil za svoje vyhlásenia, a to aj počas stredajšieho rokovania frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Bruseli. Podľa agentúry MTI to Deutsch povedal po schôdzke maďarským novinárom s poznámkou, že zasadanie frakcie sa nieslo v pokojnej a triezvej atmosfére.



"Ospravedlnil som sa všetkým, ktorí sa cítili byť dotknutí, a to na tejto schôdzke, ale aj šesťkrát pred ňou pred širokou verejnosťou," povedal maďarský europoslanec.



Podľa jeho vyjadrenia vyvážená diskusia frakcie potvrdila, že v EPP víťazí aj v čase pandémie koronavírusu triezve zmýšľanie. "V takomto čase nie je priestor na politické spory, ktoré vyhrocujú názorové rozdiely v tejto politickej rodine," podčiarkol Deutsch.



V súvislosti s uznesením frakcie EPP, ktoré vyzvalo EPP na prijatie definitívneho rozhodnutia vo veci pozastaveného členstva maďarskej vládnej strany Fidesz z marca 2019, maďarský poslanec Európskeho parlamentu (EP) povedal, že členovia maďarskej delegácie tento rázny návrh považujú za pozitívny vývoj, pretože sami ho už dávnejšie urgovali. "Maďarskí poslanci žiadajú vecnú diskusiu v tejto otázke vážneho politického a názorového sporu, aby Fidesz i EPP mohli rozhodnúť o tom, či chcú pokračovať, alebo či sa rozhodnú pre zmenu doterajšej spolupráce," dodal.



Frakcia EPP v stredu večer v Bruseli Deutscha nevylúčila pre jeho nedávne nevhodné vyhlásenia zo svojich radov, ale ho zbavila viacerých práv.



Frakcia na Twitteri uviedla, že tento návrh podporilo 133 členov frakcie EPP, šiesti boli proti a traja sa zdržali hlasovania.



Deutsch, ktorý je vedúcim delegácie poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP v Európskom parlamente, sa tak nebude môcť v mene európskych ľudovcov vyjadrovať, nebude môcť byť spravodajcom EPP v žiadnych záležitostiach a nemôže zastávať žiadnu pozíciu v EPP.



Tento maďarský europoslanec pred časom prirovnal skutočnosť, že európski ľudovci trvajú na mechanizme ochrany zásad právneho štátu, k nacistickému a komunistickému útlaku.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach