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Deutsche Bahn pozastavila prevádzku vlakov v celom Nemecku pre poruchu
Štátna spoločnosť v krátkom vyhlásení na svojej webovej stránke uviedla, že došlo k celonárodnej poruche digitálneho komunikačného systému GSM-R.
Autor TASR,aktualizované
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Berlín 24. júna (TASR) - Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn v utorok večer dočasne pozastavila prevádzku vlakov v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. Železničný prevádzkovateľ o tom informoval na svojej webovej stránke. O príčine poruchy neboli bezprostredne k dispozícii žiadne informácie, píše TASR podľa správ agentúr AFP, AP a DPA.
Štátna spoločnosť v krátkom vyhlásení na svojej webovej stránke uviedla, že došlo k celonárodnej poruche digitálneho komunikačného systému GSM-R, ktorý sa používa na vnútornú komunikáciu v rámci železničnej siete.
Denník Bild citoval generálnu riaditeľku Deutsche Bahn Evelyn Pallaovú, ktorá uviedla, že spoločnosť sa teraz snaží „dostať vlaky do staníc, aby mohli cestujúci vystúpiť“.
Výpadok ovplyvňuje všetky vlaky - mestské, regionálne aj diaľkové - prevádzkované spoločnosťou Deutsche Bahn, uviedol berlínsky úrad verejnej dopravy na platforme X.
Po desaťročiach nedostatočných investícií, ktoré viedli k častým meškaniam vlakov, sa Nemecko snaží urýchlene modernizovať svoju zastaranú železničnú sieť prostredníctvom masívnych verejných investícií, uviedla agentúra AFP.
V Nemecku sa postupne začala obnovovať železničná doprava
Spoločnosť Deutsche Bahn začala postupne obnovovať vlakovú dopravu po tom, čo v utorok večer dočasne pozastavila prevádzku v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Štátny železničný prevádzkovateľ uviedol, že zistil príčinu poruchy a že zamestnanci pracujú na jej odstránení. Bližšie podrobnosti však zatiaľ neposkytol.
Regionálni a prímestskí železniční prevádzkovatelia v rámci spoločnosti Deutsche Bahn v stredu uviedli, že prevádzka sa postupne obnovuje, zároveň však varovali, že výrazné meškania a rušenia spojov budú pravdepodobne pretrvávať až do stredajšieho rána.
Generálna riaditeľka Deutsche Bahn Evelyn Pallaová vtedy tiež uviedla, že spoločnosť sa snaží dostať vlaky do staníc, aby mohli cestujúci bezpečne vystúpiť.
Spoločnosť následne informovala, že cestujúcim poskytuje poukážky na taxíky a ubytovanie v hoteloch.
Porucha ovplyvnila aj niektoré prímestské železničné spoje prevádzkované spoločnosťou Deutsche Bahn vrátane celej berlínskej siete S-Bahn.
Miestni prevádzkovatelia vo viacerých mestách hlásili pozastavenie prevádzky alebo meškania spojov, zatiaľ čo ostatné systémy mestskej dopravy vrátane hamburského metra fungovali naďalej bez obmedzení.
Výpadok zasiahol aj súkromných železničných dopravcov. Spoločnosť Metronom, ktorá prevádzkuje regionálnu osobnú dopravu v severnom Nemecku, uviedla, že narušenie sa dotklo všetkých jej vlakov.
Štátna spoločnosť v krátkom vyhlásení na svojej webovej stránke uviedla, že došlo k celonárodnej poruche digitálneho komunikačného systému GSM-R, ktorý sa používa na vnútornú komunikáciu v rámci železničnej siete.
Denník Bild citoval generálnu riaditeľku Deutsche Bahn Evelyn Pallaovú, ktorá uviedla, že spoločnosť sa teraz snaží „dostať vlaky do staníc, aby mohli cestujúci vystúpiť“.
Výpadok ovplyvňuje všetky vlaky - mestské, regionálne aj diaľkové - prevádzkované spoločnosťou Deutsche Bahn, uviedol berlínsky úrad verejnej dopravy na platforme X.
Po desaťročiach nedostatočných investícií, ktoré viedli k častým meškaniam vlakov, sa Nemecko snaží urýchlene modernizovať svoju zastaranú železničnú sieť prostredníctvom masívnych verejných investícií, uviedla agentúra AFP.
V Nemecku sa postupne začala obnovovať železničná doprava
Spoločnosť Deutsche Bahn začala postupne obnovovať vlakovú dopravu po tom, čo v utorok večer dočasne pozastavila prevádzku v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Štátny železničný prevádzkovateľ uviedol, že zistil príčinu poruchy a že zamestnanci pracujú na jej odstránení. Bližšie podrobnosti však zatiaľ neposkytol.
Regionálni a prímestskí železniční prevádzkovatelia v rámci spoločnosti Deutsche Bahn v stredu uviedli, že prevádzka sa postupne obnovuje, zároveň však varovali, že výrazné meškania a rušenia spojov budú pravdepodobne pretrvávať až do stredajšieho rána.
Generálna riaditeľka Deutsche Bahn Evelyn Pallaová vtedy tiež uviedla, že spoločnosť sa snaží dostať vlaky do staníc, aby mohli cestujúci bezpečne vystúpiť.
Spoločnosť následne informovala, že cestujúcim poskytuje poukážky na taxíky a ubytovanie v hoteloch.
Porucha ovplyvnila aj niektoré prímestské železničné spoje prevádzkované spoločnosťou Deutsche Bahn vrátane celej berlínskej siete S-Bahn.
Miestni prevádzkovatelia vo viacerých mestách hlásili pozastavenie prevádzky alebo meškania spojov, zatiaľ čo ostatné systémy mestskej dopravy vrátane hamburského metra fungovali naďalej bez obmedzení.
Výpadok zasiahol aj súkromných železničných dopravcov. Spoločnosť Metronom, ktorá prevádzkuje regionálnu osobnú dopravu v severnom Nemecku, uviedla, že narušenie sa dotklo všetkých jej vlakov.