< sekcia Zahraničie
Deutsche Welle: Kremeľ zvýšil výdavky na vplyvovú sieť v zahraničí
Rusko zároveň prudko zvýšilo aj výdavky na propagáciu ruského jazyka v zahraničí.
Autor TASR
Moskva 17. septembra (TASR) - Rusko naďalej zvyšuje výdavky na programy určené pre mladých ľudí, novinárov a blogerov zo zahraničia, informoval v stredu spravodajský web Deutsche Welle (DW). Podľa DW ruská Federálna agentúra pre Spoločenstvo nezávislých štátov, krajanov žijúcich v zahraničí a medzinárodnú humanitárnu spoluprácu (Rossotrudničestvo), ktorá v zahraničí presadzuje záujmy Kremľa a je považovaná za krytie pre činnosť ruských tajných služieb, minula na tieto účely rekordnú sumu za posledných 14 rokov, píše TASR.
Za necelý rok 2025 táto agentúra uzavrela na rôzne programy zmluvy v hodnote 412 miliónov rubľov. Táto suma je 1,5-krát vyššia než v roku 2024.
Väčšina z týchto finančných prostriedkov smerovala do programu s názvom Nová generácia, z ktorého sa financujú krátkodobé cesty do Ruska pre cudzincov vo veku 14 až 40 rokov – aktivistov, novinárov, blogerov, podnikateľov či vedcov. Pre týchto ľudí sa v Rusku organizujú výlety, túry, sú pozývaní na stretnutia s vládnymi úradníkmi a na školenia s propagandistami.
Očakáva sa, že v roku 2025 Rusko navštívi 1600 účastníkov tohto programu. V roku 2024 takto do Ruska pricestovalo 921 mladých lídrov, pričom 603 ich bolo z postsovietskych krajín a 264 z Afriky, Ázie, Blízkeho východu a Ameriky. Presný počet účastníkov z európskych krajín nebol vo výročnej správe ruskej vládnej agentúry zverejnený.
Anna Feňková, ktoré je docentkou na Amsterdamskej univerzite, podľa DW uviedla, že Kremeľ sa s pomocou Novej generácie snaží upevniť pozitívny imidž Ruska v krajinách Afriky, Ázie, Blízkeho východu a Južnej Ameriky.
Rusko zároveň prudko zvýšilo aj výdavky na propagáciu ruského jazyka v zahraničí. V roku 2024 bolo na to vyčlenených 500 miliónov rubľov a v roku 2025 už 1,8 miliardy rubľov. Okrem iného bola do zahraničia odoslaná aj kontroverzná učebnica dejepisu, ktorú editoval poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskij.
Spravodajský web IStories, na ktorý sa odvoláva DW, pripomenul, že Rossotrudničestvo spolupracuje aj s rusky hovoriacimi diaspórami v zahraničí. Podľa investigatívnych novinárov IStories sa pobočky tejto agentúry - Ruské domy - využívajú aj na operácie ruských tajných služieb.
„Kvôli nedostatku diplomatického personálu po hromadnom vyhostení ruských špiónov a diplomatov z veľvyslanectiev v roku 2022 sa tieto centrá čoraz viac stávajú základňami pre operácie ruských spravodajských služieb, čo je jav pripomínajúci studenú vojnu,“ napísali investigatívni novinári Andrej Soldatov a Irina Boroganová, ktorí podľa webu IStories skúmajú ruské spravodajské agentúry.
Za necelý rok 2025 táto agentúra uzavrela na rôzne programy zmluvy v hodnote 412 miliónov rubľov. Táto suma je 1,5-krát vyššia než v roku 2024.
Väčšina z týchto finančných prostriedkov smerovala do programu s názvom Nová generácia, z ktorého sa financujú krátkodobé cesty do Ruska pre cudzincov vo veku 14 až 40 rokov – aktivistov, novinárov, blogerov, podnikateľov či vedcov. Pre týchto ľudí sa v Rusku organizujú výlety, túry, sú pozývaní na stretnutia s vládnymi úradníkmi a na školenia s propagandistami.
Očakáva sa, že v roku 2025 Rusko navštívi 1600 účastníkov tohto programu. V roku 2024 takto do Ruska pricestovalo 921 mladých lídrov, pričom 603 ich bolo z postsovietskych krajín a 264 z Afriky, Ázie, Blízkeho východu a Ameriky. Presný počet účastníkov z európskych krajín nebol vo výročnej správe ruskej vládnej agentúry zverejnený.
Anna Feňková, ktoré je docentkou na Amsterdamskej univerzite, podľa DW uviedla, že Kremeľ sa s pomocou Novej generácie snaží upevniť pozitívny imidž Ruska v krajinách Afriky, Ázie, Blízkeho východu a Južnej Ameriky.
Rusko zároveň prudko zvýšilo aj výdavky na propagáciu ruského jazyka v zahraničí. V roku 2024 bolo na to vyčlenených 500 miliónov rubľov a v roku 2025 už 1,8 miliardy rubľov. Okrem iného bola do zahraničia odoslaná aj kontroverzná učebnica dejepisu, ktorú editoval poradca ruského prezidenta Vladimir Medinskij.
Spravodajský web IStories, na ktorý sa odvoláva DW, pripomenul, že Rossotrudničestvo spolupracuje aj s rusky hovoriacimi diaspórami v zahraničí. Podľa investigatívnych novinárov IStories sa pobočky tejto agentúry - Ruské domy - využívajú aj na operácie ruských tajných služieb.
„Kvôli nedostatku diplomatického personálu po hromadnom vyhostení ruských špiónov a diplomatov z veľvyslanectiev v roku 2022 sa tieto centrá čoraz viac stávajú základňami pre operácie ruských spravodajských služieb, čo je jav pripomínajúci studenú vojnu,“ napísali investigatívni novinári Andrej Soldatov a Irina Boroganová, ktorí podľa webu IStories skúmajú ruské spravodajské agentúry.