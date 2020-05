Deutsche Welle ocenila novinárov, ktorí čelili represiám za správy

Berlín 3. mája (TASR) - Nemecká spravodajská stanica Deutsche Welle (DW) udelila tohtoročnú cenu slobody slova "Freedom of Speech Award" 17 novinárom zo 14 krajín, ktorí v dôsledku spravodajstva o koronavírusovej kríze zmizli, boli zadržaní alebo sa im vyhrážali. Informoval o tom denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"(Cena) Freedom of Speech Award 2020 je venovaná všetkým odvážnym novinárom na celom svete, ktorí boli vystavení represiám pre informovanie o pandémii (koronavírusu)," vyhlásil v nedeľu v Berlíne intendant DW Peter Limbourg, ktorý zároveň apeloval na to, aby boli bezodkladne prepustení všetci novinári zadržaní pre podávanie správ o koronavírusovej kríze.



Represie voči žurnalistom týkajúce sa aktuálnej pandémie COVID-19 takisto ostro odsúdila vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová. "Sú to útoky na slobodu tlače a útoky na právo verejnosti na informácie," vyhlásila prostredníctvom videoposolstva. Bacheletová ocenila "odvahu novinárov, ktorí sa k slovu hlásia napriek takýmto útokom a bez strachu naďalej kriticky rešeršujú a informujú".



Medzi ocenenými novinármi sú napríklad dvaja čínski reportéri, ktorí sú nezvestní od februára, keď informovali o koronavírusovej pandémii v čínskom meste Wu-chan. Deutsche Welle ocenila ďalej novinárov a novinárky z Bieloruska, Filipín, Indie, Iránu, Jordánska, Kambodže, Ruska, Slovinska, Srbska, Turecka, Ugandy, Venezuely a Zimbabwe.