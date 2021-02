Deutsche Welle sa pre ohrozenie pluratity médií vracia do Maďarska

Budapešť 27. februára (TASR) - Nemecké verejnoprávne médium Deutsche Welle (DW) plánuje od 1. apríla vysielať v maďarskom jazyku v snahe zlepšiť pestrosť maďarského mediálneho trhu, informoval v piatok server media1.hu.



Generálny riaditeľ DW Peter Limbourg v tejto súvislosti poznamenal, že Maďarsko je európskou krajinou, v ktorej sú nezávislé a kritické médiá pod tlakom, rovnako ako v Poľsku. Podľa jeho vyjadrenia je DW pripravené na to, že návrat po vyše dvoch desaťročiach neprivíta každý. Dodal, že to bolo tak aj v Rusku.



Podľa media1.hu riaditeľ zdôraznil, že DW by chcelo ponúknuť témy, ktoré sa menej objavujú v maďarských médiách, týkajúce sa napríklad ľudských práv, menšinových práv či komunít LGBTQ.



Na iniciatívu DW, ktoré bude pôsobiť na kanáloch YouTube a na spoločenskej sieti Facebook, nepriateľským tónom zareagoval hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács. Ten na Facebooku okrem iného pripomenul, že DW prichádza do Maďarska niečo vyše roka pred maďarskými parlamentnými voľbami 2022.



Po 27 rokoch vlani 8. septembra začalo opäť pôsobiť na maďarskom mediálnom trhu Rádio Slobodná Európa, ktoré však nefunguje ako rozhlasová stanica, ale ako multimediálna internetová stránka. Médium financované americkým Kongresom pôsobí v krajinách, v ktorých sa javia problémy so slobodou tlače, napísal vtedy spravodajský server 444.hu.