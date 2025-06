Deväť krajín EÚ vyzvalo na preskúmanie obchodu s izraelskými osadami

Varšava 20. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí Poľska, Belgicka, Fínska, Írska, Luxemburska, Slovinska, Španielska a Švédska vyzvali Európsku komisiu, aby preskúmala obchodné vzťahy s izraelskými osadníkmi na okupovanom Západnom brehu Jordánu, ktoré podľa šéfov diplomacií pomáhajú udržiavať okupáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Ministri spomínaných deviatich štátov poslali list šéfke diplomacie Európskej únie Kaji Kallasovej, v ktorom odkázali na poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora (MSD) z júla 2024 týkajúce sa izraelskej okupácie palestínskych území.



MSD vlani v júli rozhodol, že izraelská politika osídľovania, ako aj využívanie prírodných zdrojov na palestínskych územiach sú v rozpore s medzinárodným právom. Pokračujúcu prítomnosť Izraela na týchto územiach MSD označil za nezákonnú a izraelskú okupáciu území považuje za „de facto anexiu“.



Štáty by podľa MSD nemali uznať izraelskú pokračujúcu prítomnosť na okupovanom palestínskom území za legálnu, ani by ju nemali podporovať, a to ani prostredníctvom obchodu a investícií, píše PAP.



Ministri zahraničných vecí vyzvali Európsku komisiu, aby vykonala analýzu právnych dôsledkov tohto stanoviska pre súčasné a budúce obchodné dohody. Vyzvali tiež na vypracovanie akčného plánu, ktorý by podľa nich mal v najbližších týždňoch viesť k úplnému zosúladeniu politiky EÚ s povinnosťami, ktoré určil súd.



„Nevideli sme žiadne návrhy na začatie diskusií o tom, ako účinne ukončiť obchodovanie s tovarom a službami s nelegálnymi osadami,“ napísali ministri v liste, informuje Reuters. „Potrebujeme, aby Európska komisia vypracovala návrhy konkrétnych opatrení na zabezpečenie toho, aby EÚ plnila povinnosti, ktoré určil MSD,“ pokračovali.



Ministri zaslali tento list pred nadchádzajúcim stretnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ, ktoré sa uskutoční 23. júna. Šéfovia diplomacií majú podľa Reuters v pláne diskutovať o vzťahoch eurobloku s Izraelom.



EÚ je najväčším obchodným partnerom Izraela. Vzájomný obchod s tovarom medzi blokom a Izraelom predstavoval v minulom roku 42,6 miliardy eur, hoci nebolo jasné, aká časť tohto obchodu sa týkala izraelských osád, informuje Reuters.



PAP pripomína, že mimovládne organizácie roky zverejňujú zoznamy západných spoločností operujúcich na okupovaných palestínskych územiach, ktoré podľa nich majú benefit z izraelskej okupácie a prispievajú k jej udržaniu. Najnovší list zverejnený OSN v roku 2023, zahŕňal aj holandskú platformu Booking.com a americkú Airbnb, ktoré ponúkajú ubytovanie na Západnom brehu Jordánu.