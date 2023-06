PROTESTY V SENEGALE: Pri nepokojoch zahynulo deväť ľudí

Dakar 2. júna (TASR) - Deväť osôb zahynulo v Senegale pri nepokojoch vyvolaných odsúdením opozičného lídra Ousmanea Sonka, oznámil tamojší minister vnútra Antoine Diome. Sonka poslal súd na dva roky do väzenia za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Sonkova strana PASTEF po vyhlásení verdiktu vyzvala svojich stúpencov, aby vyšli do ulíc. V krajine sa následne rozpútali roztržky medzi políciou a protestujúcimi, v Dakare horeli autobusy a nepokoje hlásili aj z mesta Ziguinchor, v ktorom bol Sonko od roku 2022 starostom.



Obvinenia sa týkali údajného zneužívania bývalej zamestnankyne kozmetického salóna, ktorá mala v tom čase menej než 21 rokov, a teda bola právne považovaná za mládežníčku. Dvojročný trest za nabádanie k nezriadenému sexuálnemu správaniu dostala aj majiteľka salónu. Súd ju však zbavil obvinení zo spoluúčasti na znásilnení.



Sonko trvá na svojej nevine a tvrdí, že rozsudok bol výsledkom manipulácií so strany jeho rivala, súčasného prezidenta Mackyho Salla. Vláda tieto tvrdenia odmieta.



Sonko bol prvýkrát obvinený zo znásilnenia v roku 2021. Rozsudok vtedy vyvolal niekoľkodňové protesty, pri ktorých zahynulo 12 ľudí.



Ako upozornil jeden zo Sonkových advokátov, uväznenie by opozičnému lídrovi zmarilo možnosť kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. V tých predchádzajúcich v roku 2019 skončil tretí.