Deväť štátov EÚ kritizuje plán EK prijať 2500 nových zamestnancov
Európska komisia by mala upustiť od plánu prijať približne 2500 nových zamestnancov a zvýšiť administratívne výdavky v čase, keď členské štáty vyzýva na rozpočtovú disciplínu, píšu.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 20. februára (TASR) - Európska komisia (EK) by mala upustiť od plánu prijať približne 2500 nových zamestnancov a zvýšiť administratívne výdavky v čase, keď členské štáty vyzýva na rozpočtovú disciplínu. V liste komisárovi pre rozpočet Piotrovi Serafinovi to uviedli ministri z deviatich krajín Európskej únie vrátane Česka a Rakúska, informuje TASR podľa piatkovej správy portálu Politico.
Ministri ocenili zámer EK zefektívniť budúci viacročný rozpočet EÚ, známy ako Viacročný finančný rámec (VFR). Zároveň kritizujú požiadavku EK na dodatočné financie pre nových zamestnancov a rozšírenie administratívnej kapacity. Celkové náklady na asi 2500 nových úradníkov počas obdobia rokov 2028 – 2034 by podľa ministrov dosiahli približne 1,4 miliardy eur.
Zdôraznili, že očakávajú od EK ambiciózne a kvantifikované návrhy, vrátane návrhu administratívneho systému EÚ zodpovedajúceho súčasným výzvam. „V tejto súvislosti je navrhované zvýšenie o 2500 pracovných miest (v EK), ako aj celkové výrazné navýšenie výdavkov v kapitole 4 (administratíva) v rozpore s deklarovanými cieľmi efektívnosti, obmedzovania a reforiem a hrozí, že oslabí dôveryhodnosť širšieho návrhu VFR,“ tvrdia v liste ministri z Rakúska, Česka, Dánska, Nemecka, Estónska, Lotyšska, Švédska, Fínska a Holandska.
Zdôraznili, že EK by mala na seba uplatňovať rovnaké princípy, aké požaduje od členských štátov. „Tlak na národné vlády, aby zvýšili efektívnosť verejných výdavkov, sa zvyšuje. Členské štáty, často na žiadosť EK, reagovali náročnými reformami s cieľom zvýšiť efektívnosť, znížiť počet zamestnancov a dosiahnuť úspory,“ uvádza sa tiež v liste.
Členské krajiny v súčasnosti rokujú o novom dlhodobom rozpočte EÚ; EK predstavila svoj pôvodný návrh v júli 2025. Zložitý proces trvá niekoľko rokov a zapojené sú doňho tri hlavné inštitúcie Únie – EK, Rada EÚ a Európsky parlament. EK súbežne robí rozsiahlu revíziu svojich vnútorných procesov s cieľom vyššej efektívnosti priblížilo Politico.
EÚ plánuje zvýšiť výdavky na súkromné lety svojich najvyšších predstaviteľov
Európska únia plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch vynaložiť až 16 miliónov eur na lety svojich najvyšších predstaviteľov súkromnými lietadlami. Vyplýva to z dokumentácie o pripravovaných tendroch, píše TASR na základe piatkovej správy portálu Politico. V porovnaní s predchádzajúcim štvorročným obdobím to je zvýšenie o približne tri milióny eur.
Cestovanie je pre najvyšších predstaviteľov Európskej komisie (EK), Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť kľúčovou súčasťou práce. EK uviedla, že hoci uprednostňuje komerčné lety, niekedy to považuje za nemožné alebo príliš nebezpečné, najmä v prípade konfliktných zón.
Zmluvu na „nepravidelné letecké taxi služby“ v hodnote 15,67 milióna eur zatiaľ nezískala žiadna spoločnosť, hoci verejné obstarávanie trvá viac než rok. Predchádzajúci štvorročný kontrakt z roku 2021 presiahol 12 miliónov eur. Vypršať mal koncom roka 2025 a podľa EK bol predĺžený do júna, kým sa uzavrie nový tender.
Podľa hovorcu EK vyšší odhad nákladov zohľadňuje „širší geopolitický kontext a zvýšenú nestabilitu v medzinárodných vzťahoch, čo môže viesť k väčšiemu počtu ciest na poslednú chvíľu“. Do kalkulácií sa premietli aj vyššie ceny prenájmu lietadiel a paliva.
Zmluva z rokov 2016 až 2021 stanovovala maximálnu cenu 10,71 milióna eur. Ceny v eurozóne medzi rokmi 2016 a 2026 vzrástli približne o 30 percent.
Zvyšovanie výdavkov na súkromné lety v čase rastúcich životných nákladov a rozpočtových obmedzení podľa kritikov vysiela verejnosti nevhodný signál. Podľa nich je takýto krok zároveň v rozpore s klimatickými ambíciami EÚ a oslabuje jej dôveryhodnosť v oblasti boja proti zmene klímy.
