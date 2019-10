Deväť tornád v oblasti Dallasu spôsobilo poistné škody za 2 mld. USD

Dallas 24. októbra (TASR) - Deväť tornád, ktoré v nedeľu neskoro večer zasiahli oblasť texaského mesta Dallas, spôsobilo škody za dve miliardy dolárov. Vo štvrtok to oznámilo združenie poisťovní The Insurance Council of Texas, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP. Úradom však podľa skorších informácií nehlásili žiadne obete na životoch ani vážne zranenia.



Texaské združenie poisťovní vo štvrtok uviedlo, že podľa odhadu bol tento výskyt tornád najdrahší v dejinách štátu Texas. Škody teda prekročili sumu 1,2 miliardy dolárov, ktorú poisťovne zaplatili po vyčíňaní tornáda z 26. decembra 2015, keď na východných predmestiach Dallasu zahynulo desať ľudí.



Americká Národná meteorologická služba (NWS) spresnila, že najsilnejšie nedeľné tornádo postihlo husto zaľudnenú severnú oblasť Dallasu, kde tornádo dosiahlo tretí zo šiestich stupňov Fujitovej stupnice (EF3) a maximálna rýchlosť vetra bola 225 kilometrov za hodinu.



Toto tornádo, ktoré zapríčinilo na severe Dallasu rozsiahle škody, prešlo veľmi blízko domu bývalého prezidenta USA Georgea W. Busha a jeho manželky Laury Bushovej, ale nespôsobilo im žiadnu, ani materiálnu ujmu. Hovorca Bushovcov Freddy Ford vo vyhlásení napísal, že manželia "sú v poriadku, v bezpečí a modlia sa za svojich susedov, ktorí nemali toľko šťastia".



Ďalšie tornáda v Texase mali rýchlosť vetra od 130 do 218 kilometrov za hodinu.



Smršte postihli aj susedné americké štáty Arkansas a Oklahoma, kde v nedeľu večer a v pondelok nadránom zahynuli celkovo štyria ľudia.