Devätnásť krajín EÚ poskytne vakcíny piatim krajinám vrátane Slovenska

Brusel 1. apríla (TASR) - Tri členské krajiny EÚ - Česká republika, Rakúsko a Slovinsko - sa odmietli zapojiť do darcovskej schémy prerozdeľovania vakcín proti COVID-19 pre tie krajiny Únie, ktoré majú výrazne menej očkovacích látok, čo je aj príklad Slovenska. Pre TASR informáciu potvrdilo Stále zastúpenie pri EÚ v Bruseli.



O prerozdeľovacej schéme v stredu a vo štvrtok v Bruseli rokovali veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER). V stredu sa veľvyslanci nedohodli na tom, ako vyriešiť spor ohľadom spôsobu rozdelenia desať miliónov vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech z dodávok pôvodne určených pre druhý štvrťrok. Uvedený objem vakcín má kompenzovať niektorým štátom EÚ ich doterajšie nižšie prídely.



Kompromisnú dohodu vo štvrtok aj naďalej odmietli Rakúsko, Česko a Slovinsko, ktoré trvajú na tom, že každý štát má dostať vakcíny určené podľa populačného kľúča.



V praxi to znamená, že ostatných 24 štátov Únie sa medzi sebou dohodne na tom, že solidárne darujú časť svojich vakcín tým krajinám, ktoré ich dostali alebo objednali menej.



Podľa informácií tlačovej agentúry DPA sa 19 krajín EÚ vzdá spolu 2,8 milióna dávok, aby pomohli zaplniť medzery v dodávkach pre Bulharsko, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko a Slovensko.



"To, že väčšina krajín EÚ ukazuje solidaritu s krajinami trpiacimi nedostatkom vakcín, je dôležitý signál. Je poľutovaniahodné, že Rakúsko, Slovinsko a Česko majú iný názor a toto solidárne gesto odmietajú," uviedol pre DPA nemenovaný diplomat z prostredia EÚ.



spravodajca TASR Jaromír Novak