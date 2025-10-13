< sekcia Zahraničie
Deväťročné dievča spáchalo zrejme samovraždu v dôsledku šikany
Podľa slov matky mali dcériní spolužiaci neslušné poznámky na jej váhu.
Autor TASR
Paríž 13. októbra (TASR) - Vo francúzskom meste Sarreguemines bolo v sobotu nájdené telo deväťročného dievčaťa v mieste jeho bydliska. Informovali o tom v pondelok francúzske úrady. Podľa predbežných zistení polície a prokuratúry išlo pravdepodobne o samovraždu. Dievča bolo totiž obeťou šikany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Matka dievčaťa povedala, že jej dcéru šikanovali spolužiaci zo základnej školy. Podľa slov matky mali neslušné poznámky na jej váhu.
Anonymný zdroj pre francúzske médiá dodal, že dievča už v minulosti hovorilo, že si vezme život. Človek blízky rodine dievčaťa, ktorý tiež požiadal o zachovanie anonymity, tvrdil, že vedenie školy bolo o šikanovaní v minulosti informované.
