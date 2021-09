Aktivistov, ktorí si pripomenuli masaker na Tchien-an-men, odsúdili

Hongkong 15. septembra (TASR) - Deviatich hongkongských aktivistov a bývalých poslancov odsúdili v stredu na väzenské tresty za organizovanie vlaňajšej nepovolenej spomienky na obete násilného potlačenia protestov na pekinskom Námestí Nebeského pokoja (Tchien-an-men) z júna 1989. Informovala o tom agentúra AP.



Celkovo bolo súdených 12 osôb. Deviati z nich dostali tresty odňatia slobody v trvaní do desať mesiacov a traja podmienečné tresty. Všetci boli obžalovaní z účasti na nepovolenom zhromaždení a siedmi aj z toho, že k tomu podnecovali ďalšie osoby.



Všetci sa k vzneseným obvineniam priznali. Osem ďalších aktivistov a osobností vrátane mediálneho magnáta Jimmyho Laia, ktorí sa k rovnakým obvineniam odmietli priznať, budú súdiť v inom procese, ktorý sa začne v novembri. Štyroch obžalovaných, medzi ktorými bol aj známy aktivista Joshua Wong, už predtým odsúdili na štyri až 10 mesiacov väzenia.



V Hongkongu, osobitnej administratívnej oblasti Číny, sa každoročne v júni koná sviečková manifestácia na pamiatku obetí masakry na Tchien-an-men. Ide o jediné takéto podujatie pripomínajúce udalosti z júna 1989 v celej Číne.



Vlani v júni však hongkonská polícia po prvý raz konanie sviečkovej manifestácie zakázala, čo zdôvodnila opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Podľa kritikov však išlo o súčasť zásahov voči hongkonskej prodemokratickej opozícií po vlne masových protivládnych protestov z roku 2019.



Na vlaňajšej spomienke sa 4. júna napriek úradnému zákazu zúčastnili tisíce ľudí. Polícia neskôr zatkla viac než dve desiatky aktivistov vrátane predstaviteľov prodemokratického združenia, ktoré spomienku každoročne organizovalo.



V Hongkongu platí od vlaňajšieho júna kontroverzný bezpečnostný zákon, ktorý kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie. Na základe tohto zákona už v Hongkongu zatkli viac než 100 ľudí.