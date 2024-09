Dezignovaný francúzsky premiér pokračuje v konzultáciách o novej vláde

Paríž 9. septembra (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Francois Hollande v pondelok avizoval, že podporí návrh na vyslovenie nedôvery vláde dezignovaného premiéra Michela Barniera, ak bude predložený do parlamentu, informuje TASR.



Hollande ako poslanec Socialistickej strany (PS) zastupuje v Národnom zhromaždení departement Correze v regióne Nové Akvitánsko na juhozápade Francúzska. V pondelkovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter uviedol, že od poslancov PS nemožno očakávať, že by podporili Barniera a jeho vládu.



Objasnil, že francúzski voliči svojím hlasovaním v predčasných voľbách a jasnou podporou Nového ľudového frontu (NFP) "chceli odsunúť krajnú pravicu", dosiahnuť zlepšenie kúpnej sily i fungovania inštitúcií a presadiť revíziu dôchodkovej reformy. Podľa neho by Barnierova vláda, naopak, predstavovala kontinuitu doterajšej politiky prezidenta Emmaneual Macrona.



Hollande vyhlásil, že Barnierova vláda bude pravicová a Macronovi súhlas s jej vymenovaním udelila líderka krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová. Ako však podotkol spravodajský web France Info, Le Penová toto tvrdenie v nedeľu poprela.



"Nie som riaditeľka pre ľudské zdroje u Macrona," vyhlásila Le Penová. Vymenovanie Michela Barniera na post premiéra označila "len za pauzu". Dodala súčasne, že táto voľba je "určite lepšia ako krajne ľavicový premiér".



Samotný Barnier v prvých rozhovoroch pre médiá po svojom vymenovaní deklaroval, že jeho vláda nebude "len pravicová". Povedal, že je otvorený myšlienke povolať za budúcich ministrov svojej vlády aj ľudí z ľavice. Dodal, že v prvom rade chce mať vo vláde schopných ľudí. Vysvetlil, že akékoľvek "sektárstvo je dôkazom slabosti".



Podpredseda RN Sébastien Chenu v pondelok ráno v rozhovore pre médiá uviedol, že RN dá Michelovi Barnierovi šancu ukázať politickú zmenu. Upozornil však, že RN bude trvať na svojich požiadavkách, aby premiér v parlamente čo najskôr začal diskusiu o verejných financiách, po ktorej by malo nasledovať hlasovanie o rozpočte. Chenu tiež potvrdil, že RN má koncom októbra v úmysle navrhnúť zrušenie dôchodkovej reformy.



Ako informovali francúzske médiá, Barnier v pondelok pokračuje v konzultáciách s predstaviteľmi parlamentných politických strán. Kým v nedeľu prijal lídrov strany Horizonty vrátane svojho predchodcu v premiérskom úrade Édouarda Philippa a lídra Demokratického hnutia (MoDem) Francoisa Bayroua, v pondelok sa stretne so zástupcami skupiny LIOT združujúcej časť centristických poslancov.