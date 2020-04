Dezinfekciu vyrábajú aj na trajekte upravenom na plniciacu linku

Paríž 3. apríla (TASR) - V čase nedostatku hydroalkoholických gélov a roztokov ich vo Francúzsku začali vyrábať a plniť do fliaš na nákladnej lodi upravenej pre tento výrobný program. Loď kotví v juhofrancúzskom prístave Sete. Informovala o tom v piatok televízia BFM.



Tento trajekt sovietskej výroby bol už dávnejšie upravený na prepravu nebezpečných materiálov a od decembra roku 2019 sa na jeho linkách fľaškovala pitná voda vyrobená z morskej vody. V priebehu desiatich dní boli tieto linky upravené tak, aby slúžili ako plničky fliaš hydroalkoholickým roztokom, ktorý sa v čase pandémie používajú na dezinfekciu rúk.



Momentálne na ňom pracuje 39 námorníkov a chemikov, ktorí od stredy 24 hodín vyrábajú dezinfekčný roztok so zložením vyhovujúcim odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



"Prvý deň sme za 12 hodín vyrobili desať ton fliaš," uviedol technický riaditeľ spoločnosti OFW Ships Charles Denise. Táto plávajúca továreň plánuje zvýšiť rýchlosť výroby tak, aby v priebehu niekoľkých dní dokázala týždenne vyrobiť 765.000 fliaš s roztokom. Každá fľaša má objem 600 ml.



"V DNA všetkých námorníkov je zachraňovať ľudí v núdzi a solidarita. Francúzi potrebujú takéto výrobky a keďže máme potrebné zariadenia, museli sme urobiť niečo pre našich spoluobčanov," vysvetli Régis Revilliod, majiteľ lode Odeep One a zakladateľ spoločnosti OFW Ships.