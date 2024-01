Bangladéšska polícia pred voľbami zadržala opozičných politikov

Na snímke ľudia stoja pred medzimestským vlakom, ktorý zachvátil požiar v Dháke v piatok 5. januára 2024. Foto: TASR/AP

Dháka 6. januára (TASR) - Bangladéšska polícia v sobotu, deň pred voľbami v krajine, zadržala siedmich opozičných politikov, ktorí sú podľa nej zodpovední za piatkový požiar vo vlaku v hlavnom meste Dháka, pri ktorom zahynuli štyria ľudia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.Požiar zachvátil v piatok večer medzimestský vlak v Dháke a stovky ľudí tam pomáhali vyťahovať cestujúcich z horiacich vagónov. Osem ľudí previezli záchranári s vážnymi zraneniami do nemocnice.V krajine sa minulý rok udialo niekoľko požiarov vo vlakoch, ktoré bangladéšska polícia označila za podpaľačské útoky a sabotáže zo strany opozičnej Bangladéšskej nacionalistickej strany (BNP) pred nedeľnými voľbami v krajine.Hovorca mestskej polície v Dháke uviedol, že tam policajti zadržali jedného vysokopostaveného predstaviteľa BNP, ktorý podľa neho financoval a riadil tento útok, a šesť ďalších členov strany.povedal bangladéšsky minister zahraničných vecí a podpálenie vlaku označil za "neodpustiteľný zločin proti ľudskosti".BNP obvinenia odmietla a žiada o medzinárodné prešetrenie tohto aj predchádzajúcich incidentov. Podľa nej ich naplánovali vládni predstavitelia, aby stranu zdiskreditovali a odvrátili pozornosť ľudí od sfalšovaných volieb.Podľa BNP sa nedeľné voľby konajú len preto, aby si vláda súčasnej bangladéšskej premiérky Hasíny Vadžídovej ešte viac upevnila svoje postavenie v krajine. Spolu s desiatkami ďalších strán sa ich preto rozhodli bojkotovať.AFP uvádza, že pozorovatelia kritizovali tieto voľby ako jednostranné a 76-ročná Vadžídová má podľa nich istotu, že ju v nich už piatykrát zvolia do funkcie.Opozičné strany organizovali minulý rok niekoľko protestov, počas ktorých požadovali odstúpenie Vadžídovej a zostavenie dočasnej vlády, ktorá by usporiadala voľby a zabezpečila ich integritu.Pri násilnostiach, ktoré predchádzali týmto voľbám, zahynulo v Bangladéši najmenej 15 ľudí.