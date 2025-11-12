< sekcia Zahraničie
Dháka sprísňuje opatrenia pred oznámením dátumu rozsudku expremiérky
Vadžídovej politická strana Awami League, ktorú dočasná vláda zakázala, ohlásila na štvrtok symbolický celoštátny lockdown.
Autor TASR
Dháka 12. novembra (TASR) - Bangladéšske úrady sprísnili bezpečnostné opatrenia v Dháke a okolitých okresoch po sérii násilných incidentov súvisiacich s blížiacim sa vynesením verdiktu v prípade expremiérky Hasíny Vadžídovej, uviedli v stredu tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vadžídovej politická strana Awami League, ktorú dočasná vláda zakázala, ohlásila na štvrtok symbolický celoštátny lockdown. Podľa DPA ide zrejme o protest proti tomu, čo strana nazýva „vykonštruovaným procesom“ dočasnej vlády pod vedením laureáta Nobelovej ceny za mier Muhammada Júnusa.
Špeciálny tribunál v Bangladéši (ICT-B) vo štvrtok stanoví termín vynesenia rozsudku a podľa očakávaní by to malo byť ešte v novembri. Bývalá premiérka je obžalovaná zo zločinov proti ľudskosti za brutálne potlačenie protestov. Prokuratúra pre ňu požaduje trest smrti.
Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách 1400 osôb, mnohí pri policajných zásahoch. Študentské demonštrácie vyvolalo zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.
Vláda v stredu nariadila nasadenie polovojenských jednotiek Bangladéšskej pohraničnej stráže (BGB) na strategických miestach v Dháke a susedných okresoch na udržanie verejného poriadku. Hovorca BGB pre DPA uviedol, že ich nasadili spolu s bežnými policajnými zložkami, aby posilnili bezpečnosť v hlavnom meste.
Miestna administratíva nariadila bangladéšskym letiskám čo najviac zvýšiť počet bezpečnostného personálu, aby sa zaistila bezpečnosť cestujúcich a zariadení.
Vadžídovej politická strana Awami League, ktorú dočasná vláda zakázala, ohlásila na štvrtok symbolický celoštátny lockdown. Podľa DPA ide zrejme o protest proti tomu, čo strana nazýva „vykonštruovaným procesom“ dočasnej vlády pod vedením laureáta Nobelovej ceny za mier Muhammada Júnusa.
Špeciálny tribunál v Bangladéši (ICT-B) vo štvrtok stanoví termín vynesenia rozsudku a podľa očakávaní by to malo byť ešte v novembri. Bývalá premiérka je obžalovaná zo zločinov proti ľudskosti za brutálne potlačenie protestov. Prokuratúra pre ňu požaduje trest smrti.
Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách 1400 osôb, mnohí pri policajných zásahoch. Študentské demonštrácie vyvolalo zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.
Vláda v stredu nariadila nasadenie polovojenských jednotiek Bangladéšskej pohraničnej stráže (BGB) na strategických miestach v Dháke a susedných okresoch na udržanie verejného poriadku. Hovorca BGB pre DPA uviedol, že ich nasadili spolu s bežnými policajnými zložkami, aby posilnili bezpečnosť v hlavnom meste.
Miestna administratíva nariadila bangladéšskym letiskám čo najviac zvýšiť počet bezpečnostného personálu, aby sa zaistila bezpečnosť cestujúcich a zariadení.