Dháka sprísňuje opatrenia pred oznámením dátumu rozsudku expremiérky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vadžídovej politická strana Awami League, ktorú dočasná vláda zakázala, ohlásila na štvrtok symbolický celoštátny lockdown.

Autor TASR
Dháka 12. novembra (TASR) - Bangladéšske úrady sprísnili bezpečnostné opatrenia v Dháke a okolitých okresoch po sérii násilných incidentov súvisiacich s blížiacim sa vynesením verdiktu v prípade expremiérky Hasíny Vadžídovej, uviedli v stredu tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Vadžídovej politická strana Awami League, ktorú dočasná vláda zakázala, ohlásila na štvrtok symbolický celoštátny lockdown. Podľa DPA ide zrejme o protest proti tomu, čo strana nazýva „vykonštruovaným procesom“ dočasnej vlády pod vedením laureáta Nobelovej ceny za mier Muhammada Júnusa.

Špeciálny tribunál v Bangladéši (ICT-B) vo štvrtok stanoví termín vynesenia rozsudku a podľa očakávaní by to malo byť ešte v novembri. Bývalá premiérka je obžalovaná zo zločinov proti ľudskosti za brutálne potlačenie protestov. Prokuratúra pre ňu požaduje trest smrti.

Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách 1400 osôb, mnohí pri policajných zásahoch. Študentské demonštrácie vyvolalo zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.

Vláda v stredu nariadila nasadenie polovojenských jednotiek Bangladéšskej pohraničnej stráže (BGB) na strategických miestach v Dháke a susedných okresoch na udržanie verejného poriadku. Hovorca BGB pre DPA uviedol, že ich nasadili spolu s bežnými policajnými zložkami, aby posilnili bezpečnosť v hlavnom meste.

Miestna administratíva nariadila bangladéšskym letiskám čo najviac zvýšiť počet bezpečnostného personálu, aby sa zaistila bezpečnosť cestujúcich a zariadení.
