Di Maio: Politická kríza v Taliansku môže pripraviť Ukrajinu o pomoc

Rím 16. júla (TASR) – Kríza, ktorá zachvátila vládu talianskeho premiéra Maria Draghiho, môže ohroziť dôležitú vojenskú pomoc pre Ukrajinu, varoval taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio. TASR o tom informuje na základe spravodajského webu Politico.



Di Maio v rozhovore pre Politico obvinil Draghiho kritikov z toho, že pomáhajú ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Naliehavo tiež vyzval politické strany v Taliansku, aby vládu pri hlasovaní o dôvere v parlamente budúci týždeň podržali.



"Rusi práve teraz oslavujú, že spôsobili pád ďalšej západnej vlády," povedal Di Maio v interview zverejnenom v piatok večer. "Teraz pochybujem, že môžeme posielať zbrane (Ukrajine). Je to jeden z mnohých vážnych problémov."



Ak talianska vláda padne, bude do volieb pokračovať ako úradujúci kabinet s obmedzenými právomocami, priblížil minister. V krajine by tak nemal kto schvaľovať ďalšiu podporu Ukrajine, pomoc rodinám v kríze životných nákladov ani uzavierať nové dohody o dodávkach zemného plynu s cieľom vytvoriť rezervy pre prípad, že Rusko zastaví kohútiky.



"Ak vláda v stredu padne, nebudeme mať právomoc podpisovať nové energetické zmluvy, a to je vážne, pretože sa blíži zima," vyhlásil šéf talianskej diplomacie. Problémom by podľa neho bolo aj ukončenie reforiem požadovaných Európskou úniou a Taliansko by tak nemuselo dostať platby z fondu EÚ pre obnovu po pandémii.



Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré je súčasťou Draghiho koalície, bojkotovalo vo štvrtok hlasovanie o dôvere, v dôsledku čoho Draghi ponúkol demisiu. Prezident Sergio Mattarella ju odmietol a Draghi sa v stredu vráti do parlamentu. Možnosťou je hlasovanie o dôvere alebo odstúpenie premiéra, napísal Politico.



Di Maio kedysi M5S viedol, zo strany však pred mesiacom odišiel po spore okolo dodávok zbraní Ukrajine. Súčasného lídra strany a expremiéra Giuseppeho Conteho obvinil, že pomáha Putinovi snahou zosadiť vládu Draghiho, ktorý podľa neho patrí k najdôraznejším západným protivníkom Kremľa.